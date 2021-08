Concello y Xunta discrepan sobre el protagonismo del informe de Portos y Patrimonio en el PXOM

La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo ya ha revisado el PXOM de O Grove y el Concello se ha puesto en marcha para realizar las correcciones solicitadas y que son de “fácil solución”, según el alcalde. Sin embargo, discrepan sobre los informes de Portos y Patrimonio: la Xunta señala que son desfavorables y es necesario volver a consultarles, y el gobierno local defiende que sus observaciones se introdujeron a pesar de considerarlos no vinculantes pues se superó el plazo de respuesta debida de la administración, en concreto, en cuatro años, según Jose Cacabelos.





El regidor señaló que el secretario municipal ya contempló en su informe sobre el Plan, y también está en la memoria, que a pesar de esta demora, el equipo redactor incluyó sus correcciones y por tanto consideran que todo está correcto en este sentido, sobre todo porque no se trata de una petición de autorización y, por tanto, no habría que reenviar los cambios para recibir visto bueno. Pero es que además, según Cacabelos, entendían que, en todo caso, es Urbanismo quien tendría que hacer ese trámite. Con todo, defendió que el asesor jurídico estima que los informes de Portos y Patrimonio no son ni vinculantes porque “superaron los tres meses de plazo que tiene la administración para contestar. Se les remitió en 2014 y Portos contestó a principios de 2019 indicando que había una nueva normativa, claro, tres años después. Nadie es adivino”, ironizó el regidor.





Petición de informe a Costas

Así se lo trasladarán a Urbanismo y ya se han puesto en marcha para realizar otras gestiones solicitadas como la petición de un último informe de Costas, previo a la aprobación final y que ya se pidió el martes, así como otras “cuestiones menores”, según el regidor, como “adaptar los planos a nuevos requisitos de la Xunta, pero se va a resolver en nada”, añadió. Y es que “queremos aprobar el PXOM”, recalcó Cacabelos, quien espera que, a pesar de esas discrepancias, “no tarden otros cuatro años”.





También recordó que la Xunta tenía un mes para responder al envío del Plan Xeral, que ya está aprobado provisionalmente por el Pleno, y destacó que estas peticiones forman parte de la “tramitación habitual” de cualquier documento de ordenación antes previo a su aprobación final .