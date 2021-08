La Policía cierra un pub en la zona de ocio de Vilagarcía y alerta de la falta de medidas anti covid

Las noches del fin de semana fueron de intenso trabajo para la Policía Local de Vilagarcía, que tuvo que realizar diversas intervenciones, algunas relacionadas con el incumplimiento de la normativa para hacer frente a la pandemia de coronavirus.



En este sentido, los agentes detectaron, una vez más, “moita relaxación” en el cumplimiento de las medidas de prevención en zonas de ocio, sobre todo en lo relativo a al aglomeraciçón de personas que no llevaban puesta la mascarilla y no guardaban la distancia de seguridad, según indican desde el Concello.



En este sentido, desde Ravella hacen un llamamiento a la “responsabilidade” para que “actitudes incívicas e imprudentes como estas non se volvan a repetir, para non frear o ansiado avance cara á antiga normalidade e para evitar que volva a subir a incidencia da enfermidade e,con elo, as restricións que limitan o ocio e a actividade económica dun sector”.



Ya en la mañana del domingo, la Policía Local realizó otra intervención, esta vez avisados por miembros del Servizo Municipal de Emerxencias, que cuando acudieron a reabrir el parque Valdés Bermejo se encontraron con un grupo de jóvenes con actitud intimidante, que los increpaba.



Una vez que llegaron los agentes, insistieron en su actitud, desobedeciendo la orden de abandonar el parque (que se cierra durante la noche y, por tanto, está prohibido el acceso) y respondiendo con insultos reiterados a los agentes. Estos procedieron a identificar a dos de ellos, contra los que se cursa la correspondiente denuncia por desacato.







Un tablao flamenco





La Policía Local también procedió, durante el fin de semana, al precinto del establecimiento “Loft”, que incumplió el requerimiento municipal que le impedía abrir hasta que no regularizase la licencia de actividad.



El local, situado en la Avenida da Marina, funcionaba con licencia de tablao flamenco (que permite un cierre más tardío) hasta que, en 2018, entró en vigor la nueva ley autonómica de espectáculos públicos y actividades recreativas.



Un año más tarde, la administración autonómica publicó el catálogo de actividades, del que eliminó la categoría de tablao flamenco. A partir de entonces, se abrió un plazo para que los establecimientos que funcionaban con este epígrafe regularizaran su situación. Pero, pasados dos años, el Concello se vio obligado a requerir del local de A Marina el cumplimiento de dicho trámite o la paralización de la actividad que, finalmente, tuvo que imponerse.



No fueron las únicas intervenciones de fin de semana. Y es que, a primera hora de la tarde del viernes, la Policía Local se desplazó a un domicilio en Trabanca Badiña, tras recibir una llamada alertando de una fuerte discusión. Allí, detuvieron a un hombre acusado, supuestamente, de retener y pretender abusar de una menor. El arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que se encarga de instruir las correspondientes diligencias.