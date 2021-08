¿Por qué se vendieron las empresas estratégicas?

ndesa se vendió a la empresa italiana ENEL, la joya de la corona, y ahora sufrimos las consecuencias. Los gobiernos vendieron y dieron miles de millones a las eléctricas con la excusa de que los consumidores saldrían beneficiados con la competencia, cosa que como vemos no ocurrió. Así los gobiernos, según dicen, quedaron cautivos y desarmados porque no pueden hacer nada. El gobierno se declara incompetente para evitar tamaño pelotazo del que todos los gobiernos son culpables.



Ahora dicen que la empresa pública de electricidad es difícil crearla porque la EU no lo permite.



¿Y me pregunto, ¿por qué Francia, Alemania, Italia, Bélgica, EEUU y otros tienen empresas públicas de electricidad y controlan las privadas?



¿Acaso estos gobernantes tienen en mente hacer como los anteriores para en el futuro utilizar las puertas giratorias que llegan a los consejos de administración de estas empresas sin tener idea del tema? Para más inri el gobierno, tarde, mal y arrastro pidió a la CNMC que investigara la terrorífica subida de los precios de la energía y la comisión dice que algunas empresas se aprovecharon de los cambios tarifarios, sin decir la verdad, porque hicieron todas lo mismo y por encima no dieron los nombres de esas empresas, lo que demuestra la poca transparencia de nuestras instituciones.



Nos quieren tomar por tontos como hacían en la dictadura. Debe de ser la influencia que da el poder mal entendido por que el poder es delegado por el pueblo soberano cosa que muchos olvidan.



Las energías son el motor principal y fuente de riqueza que sustenta la industria y el consumo familiar que los buenos gobiernos deben retener el control de los mismos para poder competir fabricando bienes y servicios no dejándolos al albur del uso y abuso de insaciables especuladores. Pero estos especuladores ahora ni siquiera dieron una nota de prensa explicando porque estuvieron manipulando los precios reduciendo la producción hidráulica porque es menos costosa por no pagar el agua para aplicar los precios de las nucleares y las eólicas más beneficiosos para ellos, que son libres para hacer las cuentas del gran capitán sin que nadie le pare los pies. Y estas tropelías hay medios, supongo pagados, que dicen que hay muchos pequeños accionistas, incluso pensionistas que saldrían perjudicados. Es como aquel banquero que sentó doctrina por evadir 2.500 millones en cesión de créditos para no pagar impuestos.



Por experiencia sé, que para ser buenos gobernantes hay que tener coraje para defender el interés general y hacer renuncias a intereses personales que se dan cuando se tiene poder.