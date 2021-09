Empresarios del casco antiguo de Rianxo protestan por otro corte de accesos

Empresarios y hosteleros de la asociación Somos Rianxo se movilizaron nuevamente ayer, aunque de una manera improvisada, con una sonora pitada e incluso haciendo ruido con una cacerola, para protestar por un nuevo corte de los accesos del tráfico a sus negocios con motivo de la ejecución de las obras que se ejecutan en la zona portuaria, y que corta la circulación por el Paseo da Ribeira y recomienda desviarse por Tanxil para entrar a ese lugar. Curiosamente, las referidas obras se vieron paralizadas durante casi un par de horas debido a que una furgoneta quedó averiada en la zona donde se realizaban esos trabajos, que se pudieron retomar al retirarse con una grúa.















Los afectados indicaron que pese a que el alcalde les aseguró que ya tenían una alternativa al tráfico y que no tenían motivo por el que preocuparse, en la mañana de ayer se encontraron con que les volvieron a cortar los accesos, dividiendo el pueblo, “sin haber hecho público un bando ni ningún mensaje en Facebook para informarnos, ni tan siquiera a través de la asociación que nos representa”. En este sentido, estos empresarios señalaron que “ante la pasividad y el hecho de que desde el Concello hoy se nos dice una cosa y luego hace otra distinta”, se han visto obligados a movilizarse con la referida ruidosa protesta delante de la casa consistorial. De igual modo, trataron de registrar en el Concello rianxeiro, aunque no pudieron hacerlo al estar cerrado ese servicio -pretenden hacerlo a lo largo de esta mañana-, el medio millar de firmas recogida para demandar el reajuste del tránsito de vehículos por la Rúa de Abaixo, desviando de forma provisional entre la Praza Castelao y la travesía la muelle, o en su defecto el cambio de dirección de la Rúa do Hospital. Precisaron que se trata de cambios temporales, hasta que acaben las obras, “que no suponga lastrar a vehículos de otras zonas, pero que sea justo y equitativo para todos”, y tratar de evitar que los perjuicios que padecen derivados de la Covid-19 se agraven.