Teatro no Garaxe | “É un exito poder reencontrarnos, volver a rir e a ensaiar tras ano e medio”

La pandemia entró en la vida de las personas como un elefante en una chatarrería, truncando planes de vida y vidas. Antes del virus que lo cambió todo, el grupo de teatro aficionado Teatro no Garaxe estaba preparando su función anual. En esta ocasión iba a representar la primera adaptación al gallego de “El enfermo imaginario” de Molière, firmada por Eduardo Alonso. Tenía todo listo y los carteles pegados en las calles para actuar el 15 de marzo, pero la declaración del estado de alarma transformó el día anterior al estreno, el que debería estar lleno de alegría y sano nerviosismo, en una apurada retirada de carteles. Desde entonces, debido a su tamaño y actividad, el grupo de 21 actores no pudo volver a reunirse ni ensayar, hasta el pasado viernes: “É un éxito poder reencontrarnos, volver a rir xuntos, porque o pasamos moi ben, e volver a ensaiar”, cuenta su directora, Rosa Fiel.



Ha sido posible gracias al programa cultural del Concello “Albariño no Camiño” en el que se han encargado de ofrecer las rutas teatralizadas para dar a conocer la ya desaparecida red de hospitales de peregrinos y pobres que salpicaban Cambados en siglos pasados y que el historiador Sindo Mosteiro ha rescatado del olvido. De hecho, tanto él como una guía han acompañado al grupo en estos días para aportar las oportunas referencias históricas.



Tres fueron las jornadas donde 12 actores fueron turnándose para dar vida a vecinas que cotilleaban sobre el pleito que se traían entre manos los curas de Lois y Santa Mariña por la apertura de un hospitalillo en lo que luego fue el convento de San Francisco y que hoy es la iglesia parroquial, y otros muchos personajes. Gracias a Teatro no Garaxe, los aburridos documentos antiguos que hablaban por ejemplo de aquella disputa se convirtieron en deliciosas obrillas que sirvieron para completar las explicaciones de los guías sobre esta y otras historias, desconocidas para muchos cambadeses. “A nós mesmos sorprendeunos coñecer a existencia e a historia desta rede”, explica Fiel. Así, fueron recorriendo diferentes localizaciones como Santa Mariña, el Pazo de Ulloa, la isla de San Sadurniño, Fefiñáns, el Muíño da Seca....



Además aprovecharon los entreactos de Alonso para darle una continuidad a estas rutas, que han sido todo un éxito, a pesar de que la directora reconoce que no tuvieron mucho tiempo para prepararse y lamentaba no haber conseguido unos uniforme más adecuados para la representación de ayer. Ha sido el primer paso del regreso del grupo, que ahora sí retomará su actividad, solo interrumpida por la vendimia, pero, en todo caso, este ya es un gustoso parón.