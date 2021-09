“Cachar o monte con bois”, un vistoso fin para la Mostra de Baión

La Mostra dos Oficios, Tradicións e Xogos Populares de Baión se despidió ayer con su exhibición estrella: el montaje y trabajo de un carro del país tirado por una pareja de bueyes de 1.500 kilos y llegados directamente desde Baiona. Muchos asistentes reconocieron que se habían acercado a propósito a la parroquia vilanova para contemplar la estampa, totalmente nueva para los más jóvenes y que trajo buenos recuerdos a los que no lo son tanto.



Casi se trató de un espectáculo teatralizado pues sus propietarios emularon la realización de trabajos que se ejecutaban con estas bestias como “cachar” un terreno de monte para poder cultivar después, es decir, limpiarlo y prepararlo. Generó tal expectación que el que más y el que menos se sacó un “selfie” con los enormes bueyes e incluso se atrevió a acariciarlos.



La Mostra, organizada por la Asociación Cultural O Castro de Baión, llegaba a su fin con esta iniciativa además de un concierto de Vilamariachi y tras todo un día con el programa estable que venían desarrollando desde el sábado. Es decir, en las inmediaciones del pabellón se instalaron 17 puestos de venta y exhibición de diferentes oficios como “cesteiros”, “telleiros”, “latoneiros”, “aguardenteiros”, etc. Que hicieron las delicias de los asistentes. Además se pudo disfrutar de exposiciones de herramientas antiguas o de motos y de actividades infantiles para difundir entre los más pequeños actividades profesionales casi en vías de desaparición, pero también costumbres como los trabajos con bestias o “debullar millo”, entre otras.



El propósito de O Castro es precisamente evitar que cosas así caigan en el olvido y preservar la memoria colectiva más reciente de la parroquia, pues hace no tanto que estas prácticas era muy habituales y algunas ya casi ni se realizan o directamente han desaparecido en algunas casas.