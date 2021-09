Sánchez va a arreglar lo del recibo de la luz

Todos tranquilos, que Pedro Sánchez se ha comprometido a que, cuando acabe 2021, los españoles hayan pagado de luz lo mismo que en 2018. Cómo lo va a hacer no lo ha dicho, que tampoco es necesario que lo sepamos todo; con lo que nos tenemos que quedar es con que al final los máximos históricos del precio de la electricidad van a ser poco más que un dato para las hemerotecas. Algo sí que nos ha revelado, que no va a haber empresa eléctrica pública, para desilusión de su socio de Gobierno, que, no obstante, así tiene otro motivo para seguir ejerciendo de oposición. El presidente ha hablado de reformas estructurales y de la posibilidad de creación de “un consumo mínimo vital”. Concretar no ha concretado mucho, pero estamos dispuestos a pasar por alto los detalles del plan si funciona y poner la lavadora deja de ser un quebradero de cabeza. FOTO: Pedro Sánchez, sonriente | efe