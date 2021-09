El Puerto refuerza los contactos para poder recuperar la llegada de cruceros a la rada en el año 2023

Vilagarcía volverá a contar con cruceros en el año 2023. Al menos esos son los plazos que maneja la Autoridad Portuaria. Su presidente, José Manuel Cores Tourís, confirma que se han reforzado los contactos y las reuniones para que el regreso de la actividad crucerística a la rada pueda ser una realidad. “Son viaxes que se xestionan a dous anos vista, por iso temos que marcarnos o horizonte de 2023”, apuntó. El tipo de cruceros que se esperan en Vilagarcía son de pequeño y medio tamaño. “Non pretendemos competir con Vigo ou con Coruña, pero hai un tipo de visitante que opta por ese modelo de cruceiro que ten un poder adquisitivo importante que é o que nos pode interesar”, explica Tourís.





De cumplirse estas pretensiones los cruceristas ya podrían desembarcar en el que será el futuro Centro de Recepción de Visitantes, que se ubicará en O Ramal. Un muelle perfectamente adaptado para la llegada de estos buques medianos, dado que el calado es de unos 7 metros. En caso de querer recepcionar a un crucero de mayor tamaño, siempre se puede optar por el muelle de Ferrazo con un calado que alcanza los 13 metros.





Tourís explicó que ya se está trabajando en el proyecto del citado Centro de Recepción. Eso sí, su puesta en funcionamiento debe ir de la mano de la liberalización de esta parte de la rada. Para ello el Concello debe dar vía libre a la modificación puntual del PXOM que permitiría a las empresas allí asentadas irse para la otra zona del Puerto. Algo que hace meses parecía algo imposible y que, con la llegada de Tourís a la rada y su entendimiento con Alberto Varela, parece ahora mucho más factiblea corto plazo.





Tráfico pesado

En lo que sí parece que no hay el mismo punto de vista es en el uso de la avenida Rosalía de Castro. José Manuel Cores Tourís manifestaba ayer estar al lado de los empresarios que reclaman a la Xunta que no prohiba el paso de camiones por este vial. “Non son tantos os camións que pasan por aí e o certo é que aforrar en custos é algo fundamental para competir, sobre todo tendo en conta os prezos co combustible”, matiza el presidente. Cree Tourís que “hai que abaratarlle os costes aos empresarios” e indica que “nós temos que estar do lado das empresas que operan con nós, que son dunha área moi ampla e que van facer que este ano se volvan a bater records de tráficos”.





AJE abre la inscripción para los proyectos que quieran optar al III Premio Ría de Arousa

Aquellos emprendedores o empresas de nueva creación que quieran optar al III Premio Ría de Arousa ya pueden inscribirse enviando su proyecto a vilagarcia@ajepontevedra.com. El presidente del Puerto, José Manuel Cores Tourís, y el de AJE, Jesús Rey, presentaron ayer una propuesta en la que las dos entidades trabajan mano a mano y que busca dinamizar e incentivar a las empresas que tienen algún tipo de relación con el mar, con las actividades portuarias o con las energías renovables. Rey explicó que los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 11 de octubre. “Tienen que enviar la memoria descriptiva del proyecto y la previsión económica y financiera con vistas a tres años”, matizó el presidente de AJE. Los premiados se darán a conocer en un acto el 19 de octubre y hay varios galardones. El primer premio está dotado con 2.000 euros para gastos de constitución de la empresa y también con un cheque de 3.000 euros en formación en la Galicia Bussiness School. También se le da un diploma acreditativo y un año gratis de socio en AJE. A mayores el premio Ría de Arousa contempla tres accésit por un valor de 1.000 euros en formación cada uno en la Galicia Bussiness School, así como seis meses de socio en AJE y un diploma. Jesús Rey añadió que se concederá también un Premio Honorífico a una empresa con trayectoria importante. “Apoyamos a empresas solventes que generan negocio y también beneficio en el entorno”, manifestó Rey. Pueden participar proyectos nuevos o empresas con un máximo de dos años.