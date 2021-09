Nugalla reparadora

Coa finalización dese ansiado período de vacacións que na máis grande parte dos casos coincide nos meses de verán, caso do descanso escolar, chega novamente o tempo de retorno ás aulas e ao resto do ámbito laboral que é vítima desa carreira desbocada polo ritmo aloucado das présas, de atender mil cousas ao mesmo tempo; de asumir que o mundo vai rematar ao minuto seguinte e por iso non se pode deixar de atender e dar resposta xa a mensaxe entrante no móbil persoal ou a compra sen demora daquilo que se pensa é unha oportunidade que vai escapar en breves segundos. E dicir, un comportamento compulsivo baseado nesa aprendizaxe que foi creando unha actitude psicolóxica na que diante de algo, para evitar a frustración de perdelo, o individuo opera ansioso: Vexo, quéroo e fágome con el xa. Unha dinámica na que non é menor a responsabilidade imposta abusivamente no mundo do traballo, dependente e precario, no que se percibe unha ameaza de despedimento e submisión perante o risco de ser relevados por outros máis dóciles, e por iso éntrase na espiral do estar sempre ao dispor das persoas con funcións de dirección ou mando, especialmente no horario do contacto electrónico fóra da xornada regulamentada.





O da desconexión dixital é un bo propósito que non pasa habitualmente da declaración de intencións. Coa chegada da pandemia sanitaria da Covid-19 e a multiplicación do traballo a distancia, desde a casa, o efecto das présas non fixo máis que acelerar un proceso que xa viña de atrás. A carreira tecnolóxica na que se vive fai que a conexión teña un efecto global, atacados por moitos e variados frontes, das mensaxes polas múltiples aplicacións de uso popular, pasando polo correo electrónico ate o crecente modo das relacións por conexión en vídeo directo. Nese ámbito de conexión permanente, sexa cal for o lugar na que se atope a persoa, inflúe tamén a necesidade de non decepcionar ao comunicante ou provocar a impresión e non estar traballando.





Porén, fronte ao papel das vítimas dese vertixinoso ritmo actual que leva a facer un meritorio quebracabezas coa axenda de traballo diario para espremer cada minuto da xornada, falsamente asociado coa idea de produtividade e a eficacia, provocando sen remedio nin límite ese punto de tensión tóxica, cabe procurar unha alternativa nese modelo de vida que se fundamenta na calma e na tranquilidade; unha fórmula máis saudábel e, a fin, certamente máis eficiente no laboral.





Daquela é hora de buscar unha outra definición ao substantivo feminino, nugalla. Pasar desa apreciación para definir a falta de votade para traballar ou facer algo que require algún esforzo; a facer deste concepto unha alternativa terapéutica en favor dunha traxectoria máis san que valorice a capacidade de converter a función de ouvir na de escoitar, potenciando ese corpo de memoria social de tradición oral e, deste xeito, evitar os males de carácter psicosomáticos. Mirar á natureza e facer dos seus ciclos temporais o modelo do ritmo de conciliación da vida persoal. A boa saúde.