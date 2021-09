La Xunta concede cinco nuevos talleres de empleo duales al área de O Salnés y Caldas

Nueva lluvia de obradoiros de empleo de formato dual para O Salnés y Ulla-Umia. La Xunta anunció ayer en una acto en el vilanovés pazo de Vista Real la concesión de cinco de estos talleres en favor de los municipios de Vilagarcía, Vilanova, O Grove y Caldas, así como para la Mancomunidade de O Salnés. La inversión total será de unos 1,7 millones de euros.





Fue en una visita del delegado territorial Luis López, junto al alcalde, Gonzalo Durán, donde ambos supervisaron, además, las actividades del taller dual Vista Real VI, a punto de terminar, y de la iniciativa laboral de garantía juvenil Mar de Santiago, comenzada recientemente.





Vilagarcía contará con el taller “Servizo de Axuda no Fogar e na Montaxe e Mantemento de Redes Eléctricas e Sistemas Domóticos”, Vista Real VII volverá a tener módulos de “Xardinería” y “Xestión de Redes”; A Lanzada VI se orientará a la atención social a colectivos desfavorecidos y a la investación gastronómica de productos del mar; “Os Camiños do Camiño II” en Caldas seguirá con la recuperación paisajística de la antigua catarata y de la central eléctrica de Segade, mientras que la Mancomunidade sacará adelante “Hostalería do Salnés XIII”, Cada taller contará con un presupuesto de 347.000 euros y tendrá veinte alumnos que, dado el carácter dual, serán también trabajadores en actividades de servicio público. Tendrán una duración de nueve meses.