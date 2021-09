Ribeira prevé aplicar una rebaja del 17% en el recibo de la tasa de basura del último trimestre

Los ciudadanos no dejan de recibir malas noticias para sus bolsillos con la subida del recibo de la luz y en el pago de diferentes tasas e impuestos. Sin embargo, el Concello ribeirense prevé a través de su presupuesto para el presente ejercicio económico la aplicación de una rebaja del 17% en la tasa de basura, algo que previsiblemente podrán comprobar los contribuyentes en el recibo que se les pasará a cobro en el cuarto y último trimestre de este año. Ello vendrá derivado de la aplicación de una bonificación del 10% en el canon unitario de Sogama, lo que supone un ahorro para las arcas municipales de 70.000 euros, del que se beneficiarán los vecinos. Esa minoración también aparece reflejada en la consignación de la partida correspondiente para hacer frente a los costes del referido canon de Sogama.





Pero, la propuesta de presupuesto municipal dada a conocer el pasado jueves por el alcalde de Ribeira a los grupos municipales y un día después a la opinión pública contempla que en la partida correspondiente al saneamiento un incremento superior al 20%, lo que supone aproximadamente unos 308.000 euros, como consecuencia de la “demora na adxudicación e sinatura do contrato do servizo de depuración”, y que provoca unos mayores costes del mismo. En este sentido, el Ejecutivo local incide en que el impacto por el retraso del acuerdo del pleno de la corporación para la referida adjudicación que permitiera la firma del contrato de gestión de las EDAR de Couso y Corrubedo y sus sistemas de bombeos, “provoca que as economías xeradas polo concurso non se traduzan en aforros para o Concello, posto que non é posible aplicar a baixa de máis de 270.000 euros sobre os custes actuais”, subraya.





En este sentido, subraya que ello afecta de manera muy importante a la estructura del presupuesto de este año -previsiblemente se debatirá y aprobará el próximo lunes, día 20 de septiembre- “xa que elo provocaría unha redución do endebedamento para as necesidades existentes”.