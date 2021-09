Victoria corta del Viajes InterRías y traspié del Umia

VILLESTRO 0 - 2 VIAJES INTERRÍAS FF





La segunda jornada de Primera Nacional deparó resultados dispares para los dos representantes de O Salnés. Mientras el Viajes InterRías cumplió los pronósticos y sumó su primera victoria ante el Villestro a domicilio (0-2), el Umia sufrió un traspié en su visita a Mos, donde fue superado claramente por el equipo local en la primera parte.



En tierras santiaguesas el Viajes InterRías hizo los deberes. Los goles de Balo y Lola hicieron la diferencia, que pudo ser mucho más amplia de haber tenido las visitantes un poco más de acierto en los últimos metros, puesto que fallaron bastantes ocasiones muy claras.



En Mos el Umia perdió 3-1 en un partido que se le atascó en la primera parte. Las locales hicieron un plan de partido dejándoles campo y balón a las de Barrantes, y estas cometieron graves errores con el esférico en el inicio del juego que les costaron 3 goles en los primeros 35 minutos. Además el técnico visitante no pudo contar de inicio con Eva López, con molestias en un pie, por lo que todo fue en contra del Umia en As Baloutas. La mejoría en la segunda parte no fue suficiente para levantar un marcador tan adverso.