El césped de A Lomba vuelve a presentar un pésimo estado

Directiva, plantilla y cuerpo técnico del Arosa no ocultan su preocupación por el estado que presenta el césped del campo de A Lomba. El terreno de juego no se utiliza desde hace quince días y el primer equipo no entrena allí, precisamente, para no dañar el campo.



A tres días de que el Arosa se mida al Llanera en A Lomba, una buena parte del terreno de juego se encuentra sin césped, por lo que vuelven a repetirse los problemas en el mantenimiento del campo que tanta polémica han generado en pasadas temporadas y que en la anterior motivó la movilización de un grupo de aficionados.



Sorprende que a principio de temporada, con tan solo un partido de liga disputado y sin que el primer equipo entrene en él, el césped pueda presentar una imagen como esa.



Pues ese será el escenario que se encuentre la Unión Deportiva Llanera, rival del Arosa, el próximo domingo a las cinco de la tarde en su primera visita de la historia a A Lomba. Se trata de un equipo fundado en 1981 y que también ascendió el año pasado a Segunda RFEF. Procede de la localidad asturiana de Posada de Llanera y se da la casualidad de que su primera equipación y su escudo también es arlequinado en rojo y blanco.









Jugadores disponibles





El entrenador del Arosa, Jorge Otero, no podrá contar para este partido con Álex Cobo y Róber por lesión y son dudas Diz, que ya no jugó el pasado domingo por problemas musculares, y Ross, que sufrió un percance ante el Marino de Luanco. Sin embargo, sí podría debutar esta temporada Pablo Porrúa, tras cumplir los dos partidos de sanción que arrastraba de la semifinal del play off de ascenso que, curiosamente, jugó contra el Arosa cuando militaba en el Estradense. Además, todo apunta a que el central Javi Piay regrese a la convocatoria. Para la preparación de este partido, al Arosa no le queda otro remedio que peregrinar por toda la comarca en busca de campos de hierba artificial de calidad para entrenar. Antes iban a Vilaxoán, pero al comenzar la base del San Martín tiene que buscar otros lugares.