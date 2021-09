Sanxenxo, Cambados, Ribeira y Boiro acogen protestas contra el seguro para la pesca recreativa

Los concellos de Sanxenxo, Cambados, Ribeira Y Boiro acogen este sábado concentraciones en protesta por la exigencia de Portos de Galicia de un seguro obligatorio para aquellas personas ajenas a la actividad portuaria que quieran practicar la pesca deportiva en los puertos gallegos.



La Asociación Galega pola Defensa da Pesca Recreativa (Agadper) y la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) rechazan esta resolución del ente portuario de implantar el “segurito” que, según explican, impone a los aficionados la contratación de una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubra los daños de las instalaciones portuarias con una cobertura mínima de 300.000 euros, y a terceros, con un mínimo de 450.000 euros.



El secretario xeral de Acouga, el abogado Xoán Antón Pérez-Lema, asegura que en la resolución no consta “estudio ninguno” de los riesgos de la actividad que justifiquen la inclusión del seguro y apunta que la “elevada” cuantía de las coberturas “triplica las fijadas por comunidades como la catalana o la andaluza, que también exigen un seguro obligatorio para la pesca recreativa de superficie”.



Por ello, los colectivos de pescadores deportivos están recogiendo firmas en contra del “segurito” y llaman a los usuarios a participar en las concentraciones convocadas para este sábado a las 18:30 horas, en los puertos de Sanxenxo, Cambados, Ribeira, Cabo-Escarabote, Burela, Malpica, Muros, Ferrol y Aldán.



Por su parte, desde la Xunta, apelan a la responsabilidad de todas as partes implicadas y recuerdan que la resolución “é froito do acordo acadado coas entidades representativas da pesca de lecer tras arredor dunha decena de reunións mantidas nos últimos meses”. Sobre la evaluación de los riesgos de la actividad, la Xunta informa que “lamentablemente nos últimos meses seis persoas perderon a vida nos portos galegos e outras resultaron feridas de gravidade mentres realizaban actividades non vencelladas coa operativa portuaria”. Es por estos riesgos “constatados”, que el ente público considera “imprescindible” la formalización de un seguro para realizar esta actividad.