Herido un hombre tras ser atropellado en Pablo Picasso

Un hombre de mediana edad resultó herido tras ser atropellado esta mañana en la Travesía Pablo Picasso. Ocurrió minutos antes de las once de la mañana en la rotonda del Erosky. La víctima fue trasladada en ambulancia medicalizada del 061 al Hospital do Salnés en estado grave. Hasta la zona se desplazó la Policía Local, que investiga el accidente, así como Protección Civil, que colaboró con el resto de medios. No fue el único siniestro en una mañana de lluvias que fue bastante accidentada. Y es que a las dos y media de la tarde se produjo una colisión entre dos turismos en Lobeira. Se saldó con daños materiales y Protección Civil procedió a realizar la neutralización de riesgos y limpieza de la zona. También sin heridos resultó otro accidente, en este caso con un solo vehículo implicado. Ocurrió en la Rúa Souto, en Rubiáns, donde un coche se salió de vía y chocó contra el muro de una vivienda. Además, Emerxencias también se desplazó a Bamio, a la zona de O Salgueiral, por el aviso de una persona que no contestaba en su domicilio. Al llegar, comprobaron que se encontraba bien.