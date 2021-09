Proinsa pide por vía judicial el fin de la concesión sobre el aparcamiento Xoán XXIII

La concesionaria del aparcamiento Xoán XXIII, situado en un lateral de la Casa Consistorial, solicitó en marzo la finalización del contrato firmado en su día para la construcción y gestión de las instalaciones. El ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela da a conocer ahora esta cuestión, pese a que la demanda, por la vía de lo contencioso, ya se presentó en el mes de marzo.



Lo hace en respuesta a la petición de información presentada por el portavoz de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, Juan Fajardo, que preguntó sobre la situación del servicio.



Responden los socialistas que “por parte de Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA se formalizou demanda ante o Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, con data 22 de marzo de 2021, solicitando do Concello a liquidación do contrato para a construción e xestión do servizo municipal de estacionamento soterrado para vehículos na Praza Xoán XXIII”. Recuerdan, además, que en 2010 los tribunales declararon el concurso voluntario de Proinsa.



En octubre de 2019 el Concello informaba de que Proinsa daba los pasos para intentar llegar a un acuerdo sobre la recuperación del aparcamiento por parte del Concello. Solo cinco días después, y tras una reunión, se agotaba dicha posibilidad. El gobierno desistía de asumir el parking, debido a las desorbitadas intenciones de la concesionaria, que solicitaba tres millones de euros. No ha trascendido si esto mismo lo plantea ahora en la demanda.