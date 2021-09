Cambados promociona la movilidad sostenible con cierres de tráfico y un concurso de vídeos

El Concello de Cambados celebra una nueva Semana Europea de la Movilidad con los habituales cortes de tráfico hoy domingo, aunque más concentrados en calles interiores para no interferir en los transportes de la vendimia, una ruta en bicicleta y un concurso de “Tik Tok” con 150 euros en premios de vales de compra para promocionarlo entre los más jóvenes. Además, la redacción del Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) está en la recta final y espera presentarlo en octubre.



El concejal de Mobilidade, Tino Cordal, indicó que la planificación ha tenido en cuenta la recolecta de uva y por ello el cierre al tráfico será parcial ante la Praza do Concello, en concreto no se podrá circular desde la Avenida de Galicia hacia la Praza Ramón Cabanillas. También se cierra Rúa Infantas y se prolonga el de Isabel II hasta el 13 de octubre –lleva vigente todo el verano–.



La conmemoración de esta semana busca “promocionar unhamobilidade limpa, un transporte urbano sostible, un camiñar e un ciclismo urbano seguros, e demostrar como unha mobilidade activa pode resultar beneficiosa para a nosa saúde e o medio ambiente”, explicó Cordal. Por ello, el miércoles 22 habrá una ruta en bicicleta, con salida y llegada a la Praza do Concello, y se ha elegido la famosa aplicación para llegar a los más jóvenes.



Las bases del concurso están en la web municipal y este consiste en subir vídeos con el hastag #semanaeuropeamobilidadedecambados y los tres mejores se llevarán premios en vales compra valorados en 75, 50 y 25 euros a gastar en comercios de Zona Centro. Esta colabora en el programa y el Obradoiro de Emprego coorganiza las actividades.



En cuanto al PMUS, que incluirá medidas como nuevas peatonalizaciones de calles y plazas, entre otras, Cordal recordó que sigue abierta la participación ciudadana para su elaboración en la web municipal, bajo el epígrafe “Cambados Móvete”.