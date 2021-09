Javi Fontán: “El estado del campo es lamentable y complica mucho las cosas”

Javi Fontán dio el susto en la última jugada del partido al recibir un golpe en la espalda que finalmente se quedó en un susto. “Me desequilibré y llevé un golpe en la espalda, me costaba respirar al principio pero solo fue un susto y un golpe, dijo el vilagarciano. Sobre el desarrollo del juego, Fontán comentó que “proposimos todo para lograr los tres puntos en ataque, pero entre que el rival se defendió bien y que el estado del campo era lamentable y complicaba mucho las cosas, no pudimos, pero nos llevamos un punto y con buenas sensaciones”. El lateral destaca que “seguimos siendo un equipo intenso, correoso y agresivo cuando no tenemos el balón, con trabajo de todos y esa es la línea que queremos seguir”. El Arosa está en el grupo cabeza tras las tres primeras jornadas, al margen de los resultados, ya que esto no ha hecho más que comenzar, las sensaciones invitan al optimismo. “ Nuestro objetivo es sacar los 3 puntos en todos los partidos, más allá de 7 de 9 las sensaciones son buenas y nos refuerzan”, dice Javi Fortán.