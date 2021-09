ICBoiro reclama para los policías locales una retribución equiparable a los demás cuerpos de seguridad

El grupo municipal de Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBoiro) solicitará al pleno de la corporación que la plantilla de la Policía Local tenga una retribución, cuando menos, equiparable a la de los demás cuerpos y fuerzas de seguridad y se acorte la brecha salarial, sobre todo tras asumir desde el inicio de la pandemia funciones que no le son propias. Esta formación política advierte que hay una carencia visible de mandos, máxime con la “recente declaración de incapacidade permanente do titular do posto de categoría de inspector e da pasada xubilación dun dos oficiais, que xa estaba na segunda actividades, ao que en outubro do 2022 se sumará a xubilación doutro, que agora ostenta a xefatura, sen realizar gardas operativas e deixando orfas de mando as quendas de servizo”.



ICBoiro recuerda que en mayo de 2018 se aprobó una moción de Ciudadanos sobre equiparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las Policías Autonómicas, y en la que se incluyeron una enmienda del PP para la equiparación salarial de los policías locales, solicitando un incremento en la participación de los tributos del Estado para los concellos con policía propia, y otra de Boiro Novo para equiparar los derechos laborales de Policía Nacional y Guardia Civil con Policías Autonómicas. Recuerda que esa equiparación se llevó a cabo en tres anualidades, pero la de la Policía Local con los demás cuerpos de seguridad “segue sen abordarse”. Y señala que la desigualdad también se produce dentro del mismo cuerpo, debido al complemento específico, “e observamos que ascende ao 31% entre o posto inspector e oficial, ao 64% entre o oficial e axente e ao 115% entre o inspector e o axente, feito que evidencia unha incorrecta valoración dos mesmos”, subrayó. l