El poder tiende al abuso

Los poderosos pueden hacer mal causando daño a la gente y no tienen que rendir cuentas. Ahí tenemos las estrategias de EE. UU. en Afganistán, y otros lugares del planeta, diciendo que su intervención era para implantar la democracia. Y espués de 20 años perdidos y 300.000 muertos, se escaparon sin informar ni consultar con los aliados que perdieron muchas vidas y miles de millones de euros siguiendo el guion que les marcó la política de EE. UU. y los aliados le siguen sin discusión. Las democracias occidentales, y la UE en particular, deben tener medios propios de defensa para protegerse y estar unidas para tener cierta independencia en defensa de nuestros intereses y pactar con quien nos convenga sin ser satélite incondicionales de nadie.





Defender el modelo de vida que nos hemos dado no es imponerlo a los demás países por la fuerza. En los tiempos que corremos es mejor ser propositivo que impositivos. La política de EE. UU. es impositiva y demostró pactar con dictadores, llegado el caso, para aumentar su cuenta de resultados.





En el fondo solo defienden sus intereses en zonas extractivas de materias primas sin tener en cuenta el factor humano. Una cosa es la legítima defensa y otra muy distinta es crear conflictos para hacer negocios. Atacan con engaños en nombre de la democracia pero en el fondo son otros intereses inconfesables y no siempre ligados a los derechos humanos como hemos visto en diversas ocasiones. Todas las potencias se disputan imponer la globalización en lo que les conviene para aumentar el poder, y de hecho lo están haciendo en el campo económico que es la verdadera ideología, lo vemos en la industria y la economía que no tiene patria y en este caso no importa la ideología que tengan los estados, lo que importa es hacer caja.





Fondos públicos y vidas humanas perdidas para que vuelvan los peores que decían combatir como hicieron en Afganistán para retroceder 20 años atrás. Pero quedó demostrado que sólo persiguieron el vengarse del monstruo Osama Bin Laden que fue su creación en su día contra los comunistas en la zona.





Lo mismo pasó con Husain contra Irán armándolo hasta los dientes, luego pasó lo que pasó, como en Afganistán.





Estos le salieron rebeldes, pero la intervención en ambos países no mejoró la política de la zona, más bien al contrario dado que el pueblo sigue reprimido, o más que antes por recorte de derechos civiles, y sin la democracia que nos han vendido.