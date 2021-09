Vacunas por WhatsApp para que nadie se quede sin su dosis

Vivimos en la dictadura de las redes sociales. Uno vale más cuanto mayor sea el número de seguidores que tenga en Instagram o Twitter. Los jóvenes ya no hablan por teléfono, se mandan larguísimos mensajes de audio de WhatsApp y eso es, para ellos, una relación. Por eso, no es de extrañar que la Xunta, que anda desesperada en su intento de que no quede ni un solo gallego sin vacuna, haya recurrido a la popular aplicación de mensajes para que aquellos que todavía no hayan recibido su dosis, la puedan solicitar a través de un simple mensaje. Según los responsables autonómicos se trata de una “nueva fase de flexibilización en la estrategia para llegar a las personas que estén sin vacunar por el motivo que sea”. Ojalá que funcione, por el bien de todos.