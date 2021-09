El Concello pide una reunión a Educación para intentar recuperar pedagogía terapéutica

El Concello de Ribadumia mueve ficha también para intentar que el colegio Julia Becerra Malvar recupere pedagogía terapéutica. El Ayuntamiento ha solicitado una reunión con el jefe territorial de Educación en Pontevedra, para explorar posibles alternativas que faciliten que la treintena de estudiantes de Secundaria que se quedan sin esta medida de atención a la diversidad puedan mantenerla.





Vacante sin cubrir

Tal y como se adelantó esta semana, el profesor que se ocupaba de esta área específica obtuvo una plaza en el extranjero. Como el colegio de Ribadumia tenía la plaza de pedagogía terapéutica habilitada, quedó una vacante, por lo que la comunidad educativa confiaba en que la Xunta mandaría un nuevo docente para cubrirla.





No fue así. Hace unos días, Educación comunicó que dicha vacante no se cubriría, con lo que los estudiantes que necesitan esta atención específica no podrán seguir haciendo uso de este servicio.





Eso causó malestar tanto entre los profesores, que convocan al efecto un claustro extraordinario, como entre los padres. La directiva de la ANPA comenzó a valorar acciones y se entrevistó ya con el gobierno local de Ribadumia, que ahora se suma a quienes reclaman que se cubra esta vacante y no se ejecute un nuevo recorte educativo.





“Dende o Concello preténdese con esta reunión” pedida a la Jefatura de Educación, “que a vacante sexa cuberta e poida continuar prestándose este servizo tan fundamental para os alumnos e alumnas con necesidades especiais”, subrayan.