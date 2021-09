Emgrobes organiza las Xornadas Marisqueiras con el apoyo de la Xunta ante la falta del Marisco

Pese a la decisión del Concello de O Grove de cancelar la Festa do Marisco por segundo año debido a la pandemia, los hosteleros de O Grove vuelven a ponerse manos a la obra para organizar una nueva edición de las Xornadas Marisqueiras para paliar la falta de este multitudinario evento.





Desde la Asociación de Empresarios Grovenses de Bienes y Servicios (Emgrobes), no cesan en su objetivo de promover los productos del mar y la dinamización turística del municipio y de la comarca de O Salnés, por lo que, del 1 al 17 de octubre ofrecerán numerosas actividades como visitas a la lonja, a museos y al acuario, paseos en barco, exposiciones y jornadas gastronómicas. En esta ocasión tampoco habrá carpas para evitar aglomeraciones y serán los propios restaurantes y hoteles de la villa los que se encarguen de la degustación del marisco.





Además, con la colaboración del Concello y de la Xunta se programarán actuaciones musicales para mantener el ambiente festivo de estas importantes fechas para el municipio y la comarca de O Salnés, coincidiendo también con el puente del 12 de octubre. Asimismo, se volverán a celebrar las jornadas do Centolo do Grove que serán del 8 de noviembre al 12 de diciembre.





Representantes de Emgrobes se reunieron ayer con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, que confirmó el apoyo del gobierno gallego para la celebración de este evento. “A cita do Grove co marisco no mes de outubro é unha tradición e unha data sinalada para moitos galegos e visitantes, polo que ten un peso moi importante na socioeconomía do concello e da comarca de O Salnés e é preciso apoiala, especialmente nun momento fundamental xa que estamos inmersos na reactivación tras a parte máis dura da pandemia”, explicó el delegado.





“Agardamos que a cita poida saír adiante de xeito completo, co programa deseñado por Emgrobes, xa que cremos que pode atraer a milleiros de persoas ata O Grove para gozar do marisco de xeito seguro. Por parte da Xunta non vai quedar e imos prestar unha achega importante pola súa importancia económica e social”, concluyó Luis López.