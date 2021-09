Las Cofradías temen una “catástrofe” en la Ría de Arousa por la gestión de Rañeiros

Las Cofradías arousanas de Carril, Vilaxoán, Rianxo, Ribeira, Aguiño, Palmeira, A Pobra y Cabo de Cruz se unieron en una sola voz para mostrar su malestar por la gestión que está llevando a cabo la Asociación de Rañeiros da Ría de Arousa sobre la explotación de los bancos de libre marisqueo de Os Lombos, O Bohído y Cabío.





El patrón mayor de Carril, José Luís Villanueva, respaldado por los patrones de Rianxo, Cabo de Cruz y Vilaxoán, manifestó ayer en una rueda de prensa la disconfirmidad del sector que no está asociado a Rañeiros ante los resultados “nefastos” que acarrean las decisiones de estos últimos, que a su entender, están provocando una situación “catastrófica e irreversible” para la producción de los bancos marisqueros.





Critican que el colectivo solo busca “conseguir subvencións para perdelas” y aseguran que el plan de Rañeiros deja abandonados los bancos de Os Lombos y Cabío centrándose en O Bohído. Además, tampoco se están encargando, según confirman estas ocho cofradías arousanas -son 12-, de las tareas de vigilancia de las zonas productivas ni de realizar los correspondientes arados y mantenimiento de los bancos.





En este sentido, los representantes de estos Pósitos exigen a la Xunta y la Consellería do Mar que revoque el Plan de Rañeiros y vuelva a asumir la gestión de los bancos, ya que en estos dos años y medio, “a ría está empeorando e este ano vai a ser nefasto”, aseguró Villanueva.





Buscar un “tratamiento”

“O noso diagnóstico sobre á Ría de Arousa é que é un paciente con dor, o que hai que facer é estudar o que lle pasa, e darlle tratamento”, apuntó el patrón carrilexo.





La receta es bien clara para ellos, con tres actuaciones básicas para salvar la ría, tal y como asegura el patrón mayor de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias Romero, que se refiere a la necesidad de un dragado en la zona, un plan de depredación y estudiar que es lo que baja por el río y que perjudica a los bancos. Después de eso, recuerdan la alternativa al Plan de Rañeiros presentada por las Cofradías que consiste en que los Pósitos serían los encargados de gestionar sus zonas más próximas de marisqueo, ya que conocen más el entorno y mejoraría la vigilancia, y todos los mariscadores de la ría podrían trabajar en ellas, con su correspondiente Permex y documentación.





De esta manera, inciden, se acabaría con el “ocultismo” por parte de Rañeiros sobre los trajados que llevan a cabo y que, denuncian, no están informando al resto de Cofradías arousanas. “Sentímonos desprazados”, añadió el patrón mayor de Cabo de Cruz, José Manuel Pérez.





Revocar el Plan de Rañeiros

“A Consellería pode revocar o Plan cando se incumpla, e xa tivo motivos suficientes para facelo, pero prefire seguir delegando a súa responsabilidade en Rañeiros e quitarse un problema de enriba”, criticó Villanueva.





“A Rañeiros xestionar toda unha ría quédaselles moi grande”, disparó el patrón mayor de Vilaxóan, Joaquín Santos. Y es que los patrones coinciden en que no se está cuidando el espacio productivo como se merece, echando la vista atrás, al mes de mayo de 2020 cuando se permitió la extracción de almeja durante 20 días en un momento en el que “estaba en pleno desove”. “Non é normal nin sensato matar as crías, ninguén fai eso, é nefasto”, lamentó Villanueva. Al igual, añadió, que el restraso al próximo 18 de octubre de la apertura de la campaña, “non vale de nada, retrasar oito días no inverno cando o marisco xa non medra máis”. Todas estas decisiones, consideran los patrones presentes, “conducen a unha catástrofe que se ve vir e os problemas hai que atallalos antes”.





Aseguran que los Rañeiros trabajan al día, campaña por campaña, y no se preocupan de lo que puede pasar en los próximos años. “Búscase un relevo xeracional no sector pero, que tolo se mete nesto?, se preguntó el patrón rianxeiro.





El pulmón de la Ría de Arousa

“Os experimentos hai que facelos na casa e non co pan de moita xente que vive de esto”, dijo Villanueva. Él mismo advierte de la decadencia en los últimos años de Os Lombos, “o pulmón da Ría de Arousa” y que hasta ahora, durante más de 500 años, “sempre produciu de maneira natural, sen sementar”, la cuestión es conocer esta zona y cuidarla, pues “os tempos cambiaron. Hai que vixiar os vertidos das empresas, os aportes de area polas riadas e o embalse de Portodemouros, que pode danar toda a ría cos lodos”.





Asimismo, creen que el furtivismo “non é a causa de todos os males” y es una cortina de humo para apartar la vista de problemas más difíciles de solucionar y que preocupan mucho a los mariscadores como es la alta presencia de Ouxas en la ría que se comen el marisco, “non teñen depredadores”, explica el patrón de Carril, por lo que desde el Pósito ya han elaborado un proyecto para poner solución a esto y que presentarán a la Consellería do Mar.





Y es que al fin y al cabo, concluyó Villanueva, “nos interesa que a ría sexa productiva e canta máis xente viva dela, moito mellor. Hai que deixar as diferencias aparte polo ben de todos".