Cambados congela impuestos y tasas por séptimo año y mantiene el IBI más bajo de O Salnés

La Concellería de Economía e Facenda de Cambados propone para 2022 la congelación de tasas e impuestos, medida que se aplicaría por séptimo año consecutivo. Así lo destaca el concejal del área, Xurxo Charlín, que también señala que la villa albariñense mantiene el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) más bajo de O Salnés. De hecho, el IBI de uso residencial se sitúa en cien euros por debajo de la media comarcal.





La propuesta de congelación se llevará a debate al Pleno del jueves, junto a la revisión de las ordenanzas fiscales de cara al próximo ejercicio. Dicha congelación, destaca el concejal, “supón unha diminución na recadación municipal de máis de cen mil euros no vindeiro exercicio”.





La única excepción será la habitual, en agua y depuración, valores ajustados a la variación del IPC, por obligación contractual con la concesionaria del servicio.





En cuanto al IBI, Cambados “baixou o tipo impositivo do Partido Popular no IBI en 2015 do 0,60 ao 0,46 actual e iso supuxo deixar de ingresar en todos estes anos 1,5 millóns de euros. Xa que entendemos que non podemos ir na liña de recadar máis vía IBI, e por iso o Concello de Cambados é o que menor esforzo fiscal presenta de toda a comarca de O Salnés, segundo os datos do Ministerio de Facenda, e polo tanto o que menor carga tributaria somete a veciñanza e familias”, valora Charlín.





“Seguiremos a traballar na xestión ordinaria municipal para seguir sendo o concello con menor carga tributaria de toda a comarca de O Salnés, xa que o esforzo que estamos a facer repercute directamente nas familias de Cambados ademais de manter as bonificacións fiscais para os sectores máis vulnerables”, concluye.