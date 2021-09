La rumana "Blue moon", Concha de Oro del San Sebastián más feminista

El deseo de emancipación femenina en contextos hostiles es el hilo conductor del palmarés más feminista de la historia del Festival de San Sebastián que ha entregado hoy su Concha de Oro a la película rumana "Blue moon", opera prima de la también actriz Alina Grigore (Bucarest, 1984).













El jurado presidido por Dea Kulumbegashvili -ganadora el año pasado con "Beginning"- ha reconocido su "compromiso con el lenguaje cinematográfico", su valentía y su manera de plasmar "el fantasma de la libertad y el lado salvaje de la vida".





La Concha de Plata a la mejor dirección para la danesa Tea Lindeburg por "As in heaven" y el Premio Especial del Jurado para la francesa Lucile Hadzihalilovic por "Earwig" completan el trío de los premios principales con nombre y temática femenina en este Zinemaldia.









Además, el premio a la mejor interpretación protagonista, que se estrenaba en su modalidad única sin distinción de género, se ha concedido ex aequo a la estadounidense Jessica Chastain, por su papel de telepredicadora en "Los ojos de Tammy Faye" y a la danesa Flora Ofelia Hofmann por "As in heaven".





El único premio hispano del palmarés oficial ha sido para el grupo de adolescentes españoles protagonistas de "Quién lo impide", de Jonás Trueba, Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto en ese retrato generacional de sus vidas, a caballo entre el documental y la ficción y registrado durante más de cinco años.





Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru y Javier Sánchez han agradecido un premio que para ellos significa, han dicho, que están siendo escuchados.





En la sección Horizontes Latinos el premio ha sido para otra mujer, la mexicana de origen salvadoreño Tatiana Huezo por "Noche de fuego", una historia sobre la infancia y la maternidad ante la violencia en un pueblo de México que también ha conquistado el premio AECI Cooperación Española y el premio Otra Mirada de RTVE.





Alina Grigore, quinta directora que gana la Concha de Oro en la historia, ha convencido al jurado con un filme de atmósfera opresiva e irritante ambientado en la Rumanía rural, cuya trama sigue la evolución psicológica de una joven que sueña con escapar de su familia disfuncional y de un entorno violento.





Admiradora de cineastas como Yorgos Lanthimos o el rumano Cristi Puiu, con quien ha trabajado como intérprete, Grigore opta por una narrativa arriesgada y ambivalente, con largos planos secuencia filmados cámara en mano y pegada a la protagonista.













Con una temática similar pero algo más convencional en su narrativa, la danesa Tea Lindeburg (Copenhague, 1977) ha conquistado la Concha de Plata a la mejor dirección con otra opera prima, "As in heaven", en su caso un filme ambientado en la Dinamarca rural de finales del XIX.





Lindeburg aporta una mirada original al introducir elementos oníricos en un drama de época que, por otro lado, está rodado en un estilo documental y dinámico alejado de los cánones.









El Premio Especial del Jurado es para un perturbador cuento gótico, "Earwig", de la francesa hija de emigrantes bosnios Lucile Hadzihaililovic quien se llevó el mismo galardón en este certamen en 2015 con "Evolution" por su especial forma de narrar, aunque difíciles argumentos.





En este caso se trata de una enigmática historia sobre una niña con los dientes de hielo, que nunca sale de su apartamento.





El premio al mejor guion se lo lleva el único nombre exclusivamente masculino del palmarés, el británico Terence Davies, con "Benediction", un 'biopic' sobre Siegfried Sassoon (1886-1967), poeta británico, antibelicista y homosexual y asediado por las contradicciones internas.





Davies, director de títulos como "The deep blue sea" (2011) o "The long day closes" ("El largo día acaba", 1992), dejó un agradecimiento grabado en vídeo por el premio a este filme que reflexiona sobre la memoria, el tiempo y la búsqueda de la salvación personal.





Por último, la francesa Claire Mathon ha obtenido el reconocimiento a la mejor fotografía por su trabajo en "Enquête sur un scandale d'État/Undercover", un thriller periodístico de Thierry de Peretti.





Junto a Dea Kulumbegashvili, el jurado oficial ha estado formado por la directora chilena Maite Alberdi, la francesa Audrey Diwan, la actriz española Susi Sánchez y el productor estadounidense Ted Hope.





Este año las películas ganadoras en los principales festivales de cine europeos han sido dirigidas por mujeres: Julia Ducournau obtuvo la Palma de Oro de Cannes; Audrey Diwan, el León de Oro en Venecia y ahora Alina Grigore, la Concha de Oro donostiarra.