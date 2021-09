El PP carga contra el modelo de A Illa “a imaxe e semellanza” de la Diputación

El PP de A Illa cuestiona el modelo de transformación que se proyecta y comienza a ejecutarse para la localidad insular. Los populares han dado inicio a lo que pretende ser una serie de vídeos en redes en los que, tras una primera mitad de mandato con política de oposición “poco ruidosa e respectuosa”, quieren comenzar a valorar lo hecho por el ejecutivo, aportando propuestas.





El portavoz, Juan José González, lamentó que, pese al talante de su grupo estos años, defiende, no fueron invitados en mandato y medio a ningún acto oficial de la Diputación en A Illa. Y considera que lo “pouco” hecho en el municipio en este tiempo se ha hecho “ao ditado da Deputación”. Tienen la impresión, añade, de que “este pobo estase deseñando a imaxe e semellanza” de lo que quieren “a presidenta da Deputación ou de algún asesor que teñen”. “Estase facendo a imaxe e semellanza deles e non a imaxe dos de A Arousa” a quienes, consideran, “deberíasenos preguntar”. Son, afirma en este sentido, “sobradamente coñecidas actuacións coas que contaban moi pouco coa opinión dos isleños”. Y González defiende la opinión de que “aquí non sobra ninguén. Necesitámonos todos. E semella que non está sendo así”.





Señalización

Tras esta crítica general, concretó este primer “avance” en la nueva señalización para la carretera de A Franqueira e inmediaciones, Avenida da Ponte y carretera de As Aceñas.





“Hai máis de ano e medio”, señala, que se colocaron “sinais que siguen tapadas con bolsas”, pero que ya se conoce que regularán el paso y prioridad de bicicletas. Algunos vecinos, afirma, “víronas e pensan que non teñen encaixe”, tanto en diseño como en colocación.





Él mismo duda de su regulación y, preguntado al equipo de gobierno, lamenta no haber tenido aclaraciones suficientes.





“Parécenos que hai un contrasentido nelas, non está claro. Quen sepa cal é o obxectivo destes sinais, que o explique”, reclama, subrayando una vez más sus dudas con el proyecto: Son, declara, “carrís bicis que eu non vexo” y para los que abundan “dúbidas na interpretación”.





González despide este primer vídeo público señalando que “non queremos batallas estériles, senón aportar”.