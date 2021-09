División de poderes e independencia político judicial

el Tribunal Constitucional hace poco anuló el estado de alarma aprobado por el Parlamento a propuesta del Gobierno por recortar derechos fundamentales. Dicen que el Gobierno debiera recurrir al estado de excepción, cuando es cierto y verdad que recorta más derechos fundamentales que el estado de alarma.



Ahora se filtró que ese mismo Tribunal Constitucional por denuncia de VOX va dictar sentencia de anulación del segundo estado de alarma por la misma razón, cuando los de Vox habían solicitado que se suspendieran las sesiones del Parlamento porque Abascal tenía el covid 19 y sus compañeros estaban en cuarentena. Pero el altísimo tribunal de España haciendo uso de su independencia no quiso tener en cuenta la incoherencia de VOX y tramitó la denuncia sin tener en cuenta el acuerdo del Parlamento que aprobó la propuesta del Gobierno. Es difícil de entender que el tribunal anule por supuestos de derechos cuando ellos recomiendan el estado de excepción que recorta más derechos fundamentales.



Otros prestigiosos magistrados dicen que el estado de alarma es constitucional pero muchos miembros del Constitucional son ellos los que están fuera de la ley por haber caducado su mandato hace más de dos años. La culpa es de esos magistrados y del PP que no quiere renovarlos como se hizo siempre cuando ellos coincidieron en el Gobierno y el PSOE en la oposición. Hay que machacar a este Gobierno como sea. Menudo guirigay político tenemos con una justicia que da la impresión de que se mezcla más a la política que el derecho.



Por otra parte tenemos las incoherencias del Supremo que informa contra los indultos a los independientes catalanes después de cuatro años encarcelados, pero se olvidó de que informó favorablemente el indulto a los que dieron el golpe de Estado del 23/f.



El Supremo condeno a once años al juez Garzón y al juez Elpidio Silva, echándolos de la carrera judicial. El primero por poner escuchas a los abogados que visitaron en la cárcel por la trama Gurtel. El segundo por meter en la cárcel a Blesa por el supuesto fraude en la caja Madrid. Ambos jueces estaban investigando la corrupción como deben hacer los jueces en cumplimiento de su deber. El caso es que la trama Gurtel es hecho que está probado con cárcel y más de 50 imputados. El fraude de Caja Madrid también quedó probado, y Blesa se suicidó, o lo suicidaron por que las cosas estaban feas.



Por otra parte la oposición, PP, VOX, Cs zurran al Gobierno culpándole de la subida de la luz y ahora que el Gobierno intervino con un decreto para reducir la subida, de repente se oponen al Gobierno y del lado de las eléctricas. Cambian el discurso para volver a zurrar al Gobierno. Los voceros de estos partidos de la oposición dicen que el decreto lo van a tumbar los tribunales porque las eléctricas nombrarán un ejército de abogados para anular el decreto. Se erigen en jueces por tener mayoría absoluta conservadora en los tribunales, por eso lo tienen bloqueado sin renovar varios años incumpliendo la Constitución. Ahora la oposición defiende las eléctricas después de haberlas privatizado cuando gobernaron. Debieran tomar nota los consumidores que votaron a estos partidos por no pedir perdón.



También esta oposición pone el grito en el cielo porque el Gobierno subió 15 euros al mes a los trabajadores que dicen va a perjudicar la creación de puestos de trabajo de las pymes y los autónomos para contratar. Falso, porque nadie pierde de contratar por 15 euros al mes; lo digo yo que soy pyme.



Así que los jueces son tan independientes como quieran, pero claudican ante quien los nombró, porque hacen la política que les dictan aun sabiendo que su presencia en dicho órgano es inconstitucional. Reparar el daño causado por los corruptos hay jueces que cumplen, pero los órganos judiciales superiores los anulan, como ocurrió en estos casos.



Tenemos la democracia cautiva y desarmada por culpa de estas tramas metidas en las instituciones y está claro que el Gobierno que quiera meterles mano lo tiene complicado porqué el Estado está copado por los poderosos electros apoyados por los partidos de las puertas giratorias. Los votantes tenemos mucho que aprender de estas diatribas político judicial.