PP y PSOE piden juntos y a pesar de sus diferencias que la Diputación ejecute el vial a Baión

El vial de Baión fue, y sigue siendo, un asunto de polémica en Vilanova. Quedó patente en el Pleno de anoche que la herida sigue abierta, por cuanto centró buena parte del debate. Los socialistas plantearon una moción y el ejecutivo popular llevó una propia. Al final, duros reproches del gobierno de Gonzalo Durán a los de Javier Dios.



El texto opositor se encontró así con el “no” decisivo del ejecutivo municipal, pero el PSOE jugó sus cartas para conseguir el objetivo final de su moción, argumentaba su portavoz: La reactivación del proyecto y que se haga la obra. “Independentemente de quen presente a moción”, “o que queremos é que se faga a obra”, valoró Javier Dios.



Fue por ello que, pese al debate abierto y a las acusaciones directas que Durán lanzó sobre él y sobre la concejala Sheila Ferreira, a quienes el regidor llegó a responsabilizar del bloqueo del proyecto, los socialistas optaron por votar a favor de la propuesta del PP. Así pues, ante la ausencia, excusada, de BNG y Gañemos, y disputas aparte, prosperó un texto que pide a la Diputación que ejecute de “xeito inmediato” las obras de la siempre controvertida variante.



Eso sí, al no prosperar la moción del PSOE, no se consiguieron los otros compromisos que quería el grupo opositor: Que el Concello publicase el expediente en la casa de cultura y que se asumiese la puesta a disposición de los terrenos. Durán, no obstante, afirmó que esos terrenos necesarios ya se habían conseguido y culpó al ente provincial de malograr la operación.





Desafectación y juez de paz





Sí hubo unanimidad en el punto para reclamar a Portos la desa­fectación de varios terrenos litorales, en favor del Concello, ya que albergan de facto usos municipales. Se trata de los parques públicos cerca de la pasarela y el de O Cabo, así como el IES A Basella, una cuestión que el PSOE apoyó, toda vez que era algo que había reclamado al ejecutivo de Durán en anteriores ocasiones.



No hubo acuerdo, pero salió adelante con la mayoría popular, la elección de nuevo juez de paz, que recae en Francisco Charlín. El PSOE recriminó que era el candidato de “peor currículum” y lamentó que se propusiese a un hombre próximo al PP.



La cuenta general y la modificación presupuestaria prosperaron con la mayoría absoluta del PP, pero el rehazo del PSOE, que incluso revisará jurídicamente algunas facturas, de las que duda de su legalidad.