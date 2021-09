Memoria, substantivo feminino, é declaración da facultade que permite reter na mente e facer presentes, mentalmente na lembranza, cousas pasadas. No que atinxe á capacidade persoal e tamén na compartida, de comunidade, pobo e país diferenciado. Daquela supón un recordo colectivo que queda de algo ou de alguén. A memoria é a capacidade de reter información e recuperala voluntariamente. É dicir, esta facultade é a que nos permite lembrar feitos, ideas, sensacións e relacións entre conceptos de todo tipo de estímulos que ocorreron no pasado. Por iso, memoria como substantivo plural, expresa a relación escrita que unha persoa fai da súa vida, dos feitos nos que participou, da xente que coñeceu e da esencia cultural da que forma parte.



Velaí o núcleo esencial do relato que se amosa en “Agasallo de memoria”, publicado dez anos atrás, por Teófilo Edicións, un libro no que se conxuga o relato autobiográfico de Ghaleb Jaber Ibrahim abrazado á destreza literaria de Noe Martínez nun exercicio de memoria episódica que “é, en si mesma, unha dádiva literaria pletórica de sensibilidade, de sentimento, de humanidade e de vida, á fin e ao cabo”. Historia trenzada na crueza dunha experiencia traumática con infortunio e sempre final infeliz, remate desa enfermidade dexenerativa do sistema nervioso central con demencia progresiva á que chamamos Alzhéimer; é nodo central dunha narración que vai parella á dramática supervivencia do pobo palestino vítima dunha verdadeira acción de exterminio levada a cabo polo exercito sionista invasor, coa complicidade das grandes superpotencias mundiais, na que o relator da memoria contada, Ibrahim, constrúe a edificación dos episodios que conta, ao carón do leito no que está hospitalizada a súa irmá, Karime, amosándose debedor dunha forte relación fraternal que non impide ser sabedor da calamidade que ten, ao conxunto de parentes, “atrapada nunha burbulla de esquecemento que manexa os fíos do día a día da familia desde hai décadas, pero el non se resigna a que ela se vaia no tempo, como area das dunas do deserto”.



Por iso, Ghaleb Jaber, narra para a súa irmá como foi a súa vida antes de que a terrible enfermidade deixásea sen presente, sen futuro, pero sobre todo sen pasado. Recrea para ela as pasaxes familiares máis relevantes nas que ámbolos dous compartiron dor, ledicia e soños. O libro, cualificado por Maruja Tores como “talismán de memoria” nun limiar devoto coa esencia afectiva do seu contido, agrándase no produto editado coas ilustracións de Saad Alí, serie amor; e coa inclusión fotográfica das persoas que forman ese grande árbore da liñaxe familiar do actual presidente de honra da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas; defensor da causa palestina.



Agasallo de memoria, é un libro fiel á estrutura creativa da tradición oral árabe. Un paseo guiado polas lembranzas dunha familia humilde e traballadora que non deixou de procurar futuro alternativo fronte á intolerábel ocupación da súa terra natal. Memoria episódica, evitando amnesia.