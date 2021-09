Sin ningún tipo de interés más allá de ayudar con sus manos a mantener el medio ambiente mucho más en orden diferentes colectivos de la Ría de Arousa se unieron el pasado domingo a una nueva edición de la limpieza simultánea del Proxecto Ríos. El resultado, con los datos y las cifras en la mano, estremecedor. De los cinco ríos de la Ría en los que se actuó se extrajeron nada más y nada menos que 565 kilos de residuos. Entre ellos botellas, garrafas, bolsas, sacos o incluso ruedas y baterías de coches o televisores. También destacó la masiva presencia de toallitas y mascarillas.



En la Ría de Arousa participaron en la iniciativa un total de seis colectivos. En Rianxo fue la Asociación de Veciños de Araño la que, con seis voluntarios, se afanó en la limpieza del río Te. No es la primera vez que se actúa en este cauce fluvial y en su entorno encontrándose residuos de todo tipo. En esta ocasión no iba a ser diferente y el resultado fue la extracción de 90 kilos de basura.



Hay más. El ejemplo de Rianxo se repitió en otras localidades de la Ría de Arousa. En Catoira fueron dos colectivos los que se unieron al Proxecto Ríos, ambos en el cauce que lleva el nombre del ayuntamiento. Ecoloxistas de Catoira y la ANPA As Lombas lograron reunir a 21 voluntarios que rescataron del entorno fluvial 100 kilos de basura.





En O Grove desde el IES de As Bizocas logró movilizar a 21 personas que retiraron del río 5 kilos de desperdicios.



En Ribadumia, como no podía ser de otra forma, fue el Colectivo Ecoloxista do Salnés el encargado de actuar en el cauce del río Umia como ya había hecho en anteriores ocasiones. Fueron 16 voluntarios en total los que lograron reunir 200 kilos de basura.



Valga también se unió en esta ocasión a la limpieza de Proxecto Ríos con 12 personas que actuaron en el cauce que da nombre a la localidad. Lograron retirar del entorno un total de 170 kilos de basura.



Todas estas acciones, de un total de 76 voluntarios arousanos, contribuyeron a lograr retirar más de 13 toneladas de desperdicios en los ríos de toda Galicia en una sola jornada. Desde los colectivos ecologistas aprovechan la actividad para denunciar que la situación de los ríos gallegos debe cambiar y que, además, el trabajo que realizan los voluntarios no debe suplir al que las administraciones deban ejecutar por su cuenta para mantener el medio ambiente en buen estado de salud.