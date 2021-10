Joan Laporta tiene mucho que decidir

Que Ronald Koeman está sentenciado parece un hecho. Pero no todo es tan sencillo como parece y cambiar un entrenador por otro a veces es más una decisión política que deportiva. Así que Joan Laporta tiene que elegir muy bien al sustituto del holandés para no salir mal parado en caso de que la jugada no salga bien. Para eso, la mejor opción es Xavi Hernández, gran baza de la principal candidatura rival y figura clave para el barcelonismo. Si no hace una buena temporada, Laporta siempre puede decir que no era su primera opción. Y los culés no le van a pitar a uno de sus ídolos...