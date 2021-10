Yolanda Díaz deja claro que los egos no van con ella

A Yolanda Díaz no le gustan los egos políticos. Curioso, teniendo en cuenta con quién se alió para las elecciones y a quién va a sustituir como candidata de UP a la Presidencia del Gobierno. O igual es precisamente por lo que ha visto en los últimos años por lo que ahora recela de cualquiera que tenga un afán de protagonismo mínimamente llamativo. El caso es que ha dejado bien clarito, para que luego nadie pueda decir que no avisó, que si hay ruido, luchas internas o pesan los egos ella se irá de esa nueva plataforma de izquierdas con la que quieren recuperar la ilusión de los millones que acabaron decepcionados con Podemos. Y como esto no va de nombres ni de siglas, sino que pretende ser un “proyecto de la sociedad”, no se descarta que acabe consiguiendo que Íñigo Errejón forme parte. Sería un puntal de la futura formación, mal que le pese a la Ejecutiva podemita, entregada todavía a Pablo Iglesias. Y a los que creen que Errejón era el bueno de los dos los recuperaría para la causa.