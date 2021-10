Sarkozy y Vargas con Casado

No es lo mismo convención que convencer. Las convenciones en la mayoría son actos rimbombantes que se quedan en nada. Casada y el PP se arropó con personalidades como Sarkozy y Vargas Llosa para potenciar su figura a la vez que su partido itinerante al estilo papal predicando la buena nueva con intención de atraer y convertir al electorado para que vuelvan al redil sus antiguos votantes que se fueron a CS y VOX partidos fundados por antiguos militantes del PP Abascal y Rivera que dividieron el electorado de derechas.





El PP con derroche de medios y mensajes en busca de una opinión favorable arropándose con personajes como Sarkozy condenado por corrupción dos veces, la última sentencia antes de terminar la convención resto eficacia a Casado. Aunque Sarkozy le hizo saber que cuando lo conoció hace años ya adivino que llegaría a ser presidente de España. En cuanto a Vargas Llosa escribe mejor que hace política porque hasta ahora no dio una. Se presentó a candidato a presidente de Perú y no salió. A poyo y voto varias veces a varios candidatos a presidentes de Perú y tampoco salieron. En España tampoco acertó cuando voto y apoyo a Rivera del CS como liberal que dice ser, y tampoco acertó. Me temo que se vuelva a equivocar con su descarado anuncio de votar tan precipitadamente a Casado. Decir que hay que saber votar cuando el demostró que tampoco sabe. Los brindis al sol restan talento y equidad a un personaje que se espera mas de él . Se precipitó anunciando que votaría al PP con Casado al frente. No sé qué modelo democrático tiene en su cabeza, dada que el voto es personal e intransferible. Un intelectual como él no se esperaba tamaño vulgaridad porque la democracia es de todos sin distinción de clases y formación, porque sabido es que hay analfabetos inteligentes y licenciados analfabetos funcionales . Otra cosa es que los partidos no nombran los más capacitados para el cargos en los gobiernos. A no ser que Vargas se refiriera al voto de referendos que convocan los dictadores como paso antaño en España donde todos los votos eran de sabios. Vargas Llosa cree que la política es de elite, con lo cual se pasó de frenada desluciendo su Nobel persona.





Estas convenciones nómadas por la piel de toro en territorios pacíficos de España, consiguieron que los medios de comunicación dedicaran horas todos y días toda la semana y lo que quede de la puesta en escena sin rivales con eficacia para ganar votos despistados que se dan en nuestra sociedad basada en el consumo de propaganda. Pero puede perder eficacia por dar tres cuartos a llos dos pregoneros, Sarkozy y Vargas. Es mi modesta opinión creo que le resto más credibilidad a la convención del PP.





Otra cosa sería si Sarkozy no estuviera condenado y Vargas no fuera tan gafe en política. Lo que me parece acertado es que Casado juntara las distintas generaciones del PP, (salvo la Ayuso que le hace sombra ) y con responsabilidad de los gobiernos del PP, Cosa que debieran tomar ejemplo otras partidos, dejando de practicar el cainismo que nos empobrece a todos.