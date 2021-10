Ricardo Fernández: “Este es el grupo más fuerte de Preferente”

La segunda jornada de Preferente Sur en su subgrupo A tuvo al Villalonga de Ricardo Fernández como gran protagonista por dos razones. El equipo celeste estrenó el nuevo césped artificial del campo de O Revel, que podrán utilizar a partir de ahora también sus equipos de cantera para entrenamientos y partidos. Y además sumó su segunda victoria seguida en liga al derrotar al segundo filial del Celta, el Gran Peña, por la mínima con un gol de Marcos Blanco.





Junto a Pontevedra B y Valladares, el Villalonga colidera el grupo con pleno de triunfos y sigue mostrando ese nivel competitivo tan alto que le otorgó Ricardo Fernández desde que se hizo cargo del equipo hace tres temporadas. “Nos enfrentamos a un muy buen equipo, para mí este es un favorito a quedar en los dos primeros”, dice el técnico de Zacande, que ensalza las virtudes del Gran Peña.





“Escuela Celta, mucha calidad e intensidad. Hacía años que no veía a un equipo jugar de esta manera en esta categoría. Es un equipo que va a ir a más, el resultado de la semana pasada contra el Pontevedra B había sido engañoso y el domingo lo demostraron”.





Pese a todo este poderío rival, el Villalonga supo adaptarse a los distintos escenarios que se presentaron en el partido para sacarlo adelante. “Al principio les dejamos la inciativa y nos pusimos en bloque medio, y después fuimos arriba a presionar”, explica Ricardo. “Si el partido acaba en empate no hubiera pasado nada. La imagen que dimos fue buena, hicimos un partido muy serio ante un rival de mucha calidad que también nos creó oportunidades. Ellos me gustaron muchísimo”.





Al técnico celeste no le sorprendió ningún resultado de esta segunda jornada, en la que el Ribadumia ganó sobre la bocina al Sanxenxo, Céltiga y Portonovo perdieron ante Valladares y Beluso y el derbi vecinal entre Cambados y Umia acabó en tablas. “Esto ya no es lo del año pasado, este año ganar va a ser muy complicado. Esta es la Preferente más fuerte de los cuatro grupos, y en cada partido va a ser muy complicado sumar. Todos los equipos tienen gente importante y están muy trabajados”.





El objetivo del Villalonga es acabar entre los cinco primeros. “No lo escondemos. Estamos bien, hicimos una buena pretemporada, y estamos entrenando con mucha intensidad y muchas ganas. Nos fallaron un par de fichajes que no pudimos encontrar, pero estoy satisfecho con el trabajo de todos, con las ganas con las que entrenan y asimilan las cosas que vamos introduciendo”.





Ricardo es incapaz de decantarse por los favoritos a ocupar las cinco primeras plazas. “Puede ser cualquier equipo, y no lo digo por decir porque veo la liga muy igualada, no creo que se decida hasta el final. No veo a ningún equipo que marque mucha diferencia, no va a ser fáicl para ninguno”. Acerca del carrusel de derbis que tendrán que afrontar esta temporada en la primera fase, un total de doce, considera que “nos perjudica porque nos conocemos todos, son partidos en los que no importa la clasifcación, todo se iguala porque la motivación es muy grande. No es algo que nos beneficie, pero reconozco que son partidos bonitos y hacen afición”.





La cruz de la moneda ayer fueron Sanxenxo, Céltiga y Portonovo. El equipo de Nel Blanco estuvo muy cerca de puntuar en A Senra. Los isleños pagaron caro su mala segunda parte y los arlequinados comprobaron en Baltar que el Beluso nada tiene que ver con el de la temporada pasada.