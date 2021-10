O burro da Toxa

Burro, substantivo, na primeira opción da súa definición no dicionario da Real Academia Galega é “mamífero da familia dos équidos parecido ao cabalo, pero máis pequeno e coas orellas máis grandes, que se domestica facilmente e se utiliza desde antigo como animal de carga ou de tiro”. Así, deste xeito, na lingua galega, equipárase á súa equivalencia na do castelán, vademecum lingüístico que engade neste vocábulo a consideración de “persoa bruta e incivil”, facendo unha extensión didáctica para indicar á “persoa que, a pesar de haber estudiado moito, non discorre con intelixencia”; algo que alén do Padornelo chaman “burro cargado de letras”. Na nosa lingua é máis acaído o termo “parvo” para falar de quen ten ou demostra pouca intelixencia ou disposición; tamén para quen se deixa enganar facilmente ou non sabe sacar proveito dunha situación. Pailán.





Velaí, na memoria que xungue metáfora e historia da Illa da Toxa, dúas referencias que nos traen actualidade. Na conmemoración centenaria de Emilia Pardo Bazán está o seu relato no que fai apoloxía do poder medicinal das augas que, nos anos que seguiron á súa achega literaria, foron atraendo cada vez máis veciños e visitantes para tratar diferentes enfermidades. Unha peza literaria tomada da memoria popular de tradición oral, entre a veciñanza de O Grove, que ela transformou en lenda dun animal que foi “o Colón deste novo mundo de saúde. Un verdadeiro burro, cuberto de feridas e de tiña, ao que abandonaron, por non desconxuntalo, na illa deserta. E ao cabo dalgúns meses cal sería a sorpresa do dono ao atopar, no canto dun esqueleto, un burro san, saltando, co pelo tan relucente que envexaría a cabalgadura de Sancho Panza. O animal rolou nas saudables lamas. As súas feridas desapareceron”. Hoxe en día, “burros fariñeiros”, ocupando parcela nesta mítica illa, acaparan interese do turismo e fan honra á escritora galega.





Mágoa é, polo que supón de metáfora negativa a referencia ao “burro da Toxa”, ter que lembrar a vixente Lei de Normalización Lingüística, con preto de corenta anos de antigüidade ás costas, e cun basilar artigo referente a única forma legal da toponimia dos lugares, con certa vergoña allea para que, xefes de estado e goberno, en Santiago, Madrid ou estranxeiros, en activo ou xa pasados de moda, titulares de ministerios e consellerías, rexedores municipais e outros cargos institucionais, sumando tamén empresariado e outras persoas participantes nese contubernio de elites proclamado como “Foro La Toja”, saiban que o lugar onde se celebrou é A Toxa. Si, así, A Toxa. Coa única forma toponímica que debe utilizarse, por lei, por memoria e por respecto.





Tendo lingua propia, e coa dignidade que nos asiste, é de xustiza reclamar que por entidades que aproveitan recursos públicos, directos ou inducidos, se faga uso correcto da toponimia. Ademais, estudos sociolingüísticos aseguran que esta forma é máis relevante na súa proxección social. A teimosía en facer uso deturpado do topónimo e causa dabondo para mobilizarse. A cita, na Toxa.