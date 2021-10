El teatro acapara la oferta de las Xornadas Valle-Inclán en A Pobra y del Outono Cultural de Boiro

Las artes escénicas serán el principal ingrediente de las programaciones diseñadas con motivo de la XXIII Xornadas de Homenaxe a Valle Inclán en A Pobra y del Outono Cultural de Boiro, hasta sumar 18 de representaciones teatrales distintas. En el caso del primer evento, que se desarrollará durante todo este mes, las escenificaciones arrancarán este sábado con Eiradela, que convertirá los exteriores de la Torre de Bermúdez en un particular escenario para interpretar “Delicias Literarias”, un espectáculo basado en las obras “Un cabecilla”, “Divinas palabras” y “Luces de bohemia”. En días posteriores, el Cine Elma acogerá las funciones “Ouróboro. O retorno de Luces de Bohemia” con Tatana Teatro, Airiños hará la lectura dramatizada “Galicia e Valle-Inclán”, de textos de Castelao y basado en cuentos breves de ficción gallega como “Malpocado”, “Un cabecilla”, “O meu bisavó” y “Os ollos que viron”.





Tatana regresará a final de mes con “Los cuernos de don Friolera” en el Elma, y En Punto presentará en el atrio de O Castelo “Palabras en Pedra”, basada en “Mi hermana Antonia”, “El marqués de Bradomín” y “La lámpara maravillosa”. Además, habrá funciones destinadas al público escolar Cachirulo ofrecerá “A cabeza do dragón” a los colegios Pilar Maestú Sierra y Salustiano Rey Eiras en días distintos. Por otro lado, José Antonio Ponte Far ofrecerá la conferencia “O pazo na obra literaria de Valle-Inclán, Pardo Bazán e Torrente Ballester” en el auditorio del Museo Valle-Inclán, donde habrá un el coloquio “De Galicia a México: Valle-Inclán 1921” de la mano de Joaquín del Valle-Inclán Alsina. También se exhibirá la exposiciones “Valle-Inclán ilustrado”, de Pedro Castro Couto, que coincidirá con el estreno del romance de ciego “Don Pedro Bolaño”, y la conmemorativa “Ramón del Valle-Inclán. Convidado especial da República de México”. Los asistentes a los actos y a las visitas al museo recibirán como obsequio “A romaría en honor a Valle-Inclán: Don Ramón nos cumios da Curota (1919)”. No faltará a su cita la ofrenda cívica a los pies del monumento de Valle-Inclán en el Cantón da Leña, que estará amenizada por el grupo de música tradicional Os Caraveiros, que también hará un pasacalles.





Por su parte, la Concellería de Cultura boirense programó desde este mes y hasta mediados de diciembre una programación de representaciones teatrales, que arrancarán mañana (20.00) en la casa de cultura de A Cachada con “O libro da selva” a cargo de Avento Producións. En ese mismo escenario serán escenificadas ““Bernarda” por Malasombra, ““Contos de recreo” por Redrum, “Rara avis” por Lila, “A nena que vivía nunha caixa de mixtos” por Caramuxo, “O home que pintaba árbores” por Eme2 Emoción & Arte, “Güela-güela” por Galitoo y “A lingua das bolboretas” por Sarabela. La Mostra de Teatro Escolar ofrecerá del 16 a 23 de noviembre “Ningures” de Teatro ao Cubo, “Tita. Un espectáculo sobre a intelixencia artificial” de Babaluva, “Dun can de palleiro” con Lila y el cuentacuentos “O eco das pedras” de Raquel Queizás. Y el Mago Teto presentará sus espectáculos “A maxia dos contos” en el centro social de Escarabote y “O afiador” en la casa de cultura de A Cachada.