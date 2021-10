El BNG asegura que no entró en el pacto de gobernabilidad de Boiro "por coherencia"

El BNG de Boiro acaba de dar a conocer que la razón principal que le llevó a no entrar en el pacto de gobernabilidad, que si aceptaron los portavoces de Boironovo y Ciudadanos, fue "por coherencia" que, a su juicio es lo que debe condicionar la acción política en todo caso.





La formación frentista indicó que esa circunstancia fue la que les hizo tomar la decisión de declinar desde el inicio, por acuerdo unánime de su asamblea local, la posibilidad de entrar a formar parte del Ejecutivo municipal recientemente remodelado.





Los nacionalistas precisaron que esa coherencia fue la que, igualmente, les llevó a investir alcalde a José Ramón Romero "coa finalidade de evitar un novo goberno do PP en Boiro e que ven motivando a nosa acción política, desde a oposición, nos últimos anos, negociando co equipo de goberno aquelas cuestións que entendemos necesarias en beneficio da cidadanía".





Se refirieron en concreto al presupuesto municipal que contó única y exclusivamente con voto favorable del BNG "tras contemplar inversións acordadas co grupo de goberno, tales como o proxecto da residencia da terceira idade ou os orzamentos participativos".





El Bloque sostiene que para contribuír a la gobernabilidad del Concello no es preciso formar parte del equipo de gobierno y que "fronte a aqueles que levan tempo obstaculizando calquera actuación deste, optamos, sempre por buscar solucións favorables para Boiro".





Agregó que no puede formar parte de un Ejecutivo local "do que agora van formar parte persoas que ata ben pouco optaban por negociar unha moción de censura que lle dera a Alcaldía novamente é dereita, ou que pactaron, apenas hai unhas semanas, unha distribución do remanente municipal co PP, sen que a mera renuncia a unhas siglas poida ser considerada como un cambio ideolóxico repentino".





A juicio de los integrantes del BNG, la Política no debiera ser una actuación personalista, ni un “quítate ti para poñerme eu” sino una herramienta para transformar la sociedad, mejorar la vida de los vecinos y, en el caso concreto, "facer un Boiro mellor: feminista, ecoloxista, socialmente próspero, en defensa das clases máis desfavorecidas, dos traballadores e autónomos precarizados, da mocidade e dos nosos maiores". En este sentido, señaló que eso no se consigue "por unha mera agregación de nomes ao goberno municipal".





El BNG anunció finalmente que su actuación seguirá siendo, en adelante, "coherente, condicionada, tras acordo da súa asemblea, polos seus principios". "Polo tanto, o noso apoio puntual ao novo goberno dependerá sempre e todo caso, de que as decisións a adoptar por este se axusten a ditos principios", añade.