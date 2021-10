Riesgo de suspensión de la Escola Infantil de Teatro de Ribeira al no reunir un mínimo de alumnos

El pasado 24 de septiembre, la Concellería de Cultura ribeirense anunciaba con gran entusiasmo que retomaba un curso más la Escola Municipal Infantil de Teatro, para niños de 7 a 12 años. Para ello, ponía la condición de que hubiera un mínimo de 10 alumnos participantes y un máximo de 20. Primero se abrió hasta el 3 de octubre un periodo de renovación para los que asistieron a la anterior edición de esta actividad y, al quedar plazas vacantes, al día siguiente se inició la recogida nuevas inscripciones. Sin embargo, mañana remata este último plazo y no se ha completado el mínimo de participantes exigido para que se pueda desarrollar, por lo que desde el departamento municipal que dirige Mariola Sampedro apuntan que si las cosas no cambian se tendrá que suspender, y no podrá empezar a desarrollarse como estaba previsto el próximo jueves, día 14 de octubre, y que se prolongase hasta junio de 2022.





Por ello, desde la Concellería de Cultura de Ribeira han iniciado un llamamiento, casi a la desesperada, por varias vías para pedir la colaboración ciudadana con la finalidad de lograr que se complete la cifra mínima de diez participantes. “Seguro que hai xente que non se enterou e lle apetece que o seu fillo se aventure no fantástico mundo do teatro- É só unha tarde á semana, de 18.30 a 20.00 horas, no auditorio. Entre todos consigamos que Ribeira non quede sen grupo teatral infantil -señalaron responsables municipales- para que poda facer unha montaxe para estrear no marco da Mostra de Teatro Infantil de Ribeira”.





Fuentes municipales indicaron que sólo falta por cubrirse una plaza para que se pueda impartir la Escola Municipal Infantil de Teatro, que permitiría que Ribeira pudiera contar con un grupo escénico en esa categoría de edades. El área municipal de Cultura dio a conocer que el coste de la actividad es de 127 euros todo el curso, lo que supone un desembolso de 15 euros mensuales, pero que hay descuento del 20% para familias numerosas, con discapacidad, parados de larga duración o familias acogedoras. La inscripción se puede hacer por vía telemática o presencial en el registro del Ayuntamiento.