Abalo: “No estoy preocupado pero hay que ganar ya”

El Arosa encajó el domingo en Madrid su tercera derrota seguida en liga, con lo que prosigue su caída en una clasificación donde la igualdad es la tónica predominante todavía. El equipo de Jorge Otero jugó un buen partido en el campo del líder Adarve, donde incluso logró adelantarse en el marcador y envió un balón al larguero en el tramo final para al menos rescatar un punto. Pero regresó de vacío, pese a las buenas sensaciones, por lo que está inmerso en una dinámica negativa de la que le urge salir el domingo en A Lomba ante el Navalcarnero (19 horas).





El presidente Manolo Abalo, que presenció en directo el partido en el campo Vicente Del Bosque, dice no sentirse preocupado porque “el equipo está compitiendo con todos los rivales, no hubo ningún equipo que no superara claramente, lo que sí es verdad es que estamos echando en falta tener un poco más de fortuna de cara al gol”, lamenta Abalo. “Preocupado no estoy, pero sí reconozco que hay que ganar ya porque no vale de nada merecerlo, yo soy de los que prefiero ganar sin merecerlo sobre todo en una competición como esta que ya estamos viendo que va a ser tremendamente igualada”. Después de las tres primeras jornadas, entre el tercer clasificado, que es el Compostela, y el decimotercero, que curiosamente es el Navalcarnero ocupando puesto de play-out, solo hay 3 puntos de diferencia. Solo el líder Adarve ha logrado ganar más de la mitad de sus partidos. En el seno de la directiva del Arosa están convencidos de que la racha va a cambiar, ya que el presidente explica que “veo al equipo implicado y con opciones de ganar a cualquier rival”. La próxima cita del domingo ante los madrileños, con los que están empatados a puntos, cobra relevancia sobre todo por la necesidad del equipo de variar la tendencia negativa de resultados. “El domingo hay que ganar sí o sí, no nos queda otra, tenemos que salir de esta situación porque ya toca y necesitamos sobre todo levantar la moral”.





El equipo prepara la próxima cita con la baja de Campillo, que sufrió una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales. El duelo ante el Navalcarnero será importante porque precede a dos salidas consecutivas a domicilio a Asturias y Palencia, la primera de ellas ya tiene horario, será el domingo 24 a las 12 horas en Avilés.