Las mejoras en el cementerio de Vilariño generan un conflicto vecinal y llegan a parar las obras

Las obras de mejora del cementerio de Vilariño suman una nueva polémica. La asociación gestora llegó a paralizarlas ante la resistencia de algunos propietarios a pagar su parte. Las retomó cuando se lo pidió el Concello, que subvenciona casi la totalidad, porque solo era una veintena de vecinos, una pequeña parte del total. Pero estos críticos han hecho público su malestar para trasladar que “únicamente” piden por escrito documentación que aclare las “dudas” que les genera y acusan a la entidad de negársela.





“Recibo a quen teña dúbidas”

La aparición de una pintada en rojo sobre el viejo muro de la entrada ha hecho público un enfrentamiento que lleva semanas gestándose. “La asociación paralizó las obras mientras no paguen el resto de propietarios. Gracias”, dice. Su presidenta, Fina Pérez, niega la autoría y se defiende invitando a cualquiera a consultarle directamente: “As portas da miña casa están abertas, non teño problema en recibir a quen teña dúbidas e aclararllas”.





Para los críticos, este “acto de vandalismo (...) sobrepasa todos los límites” y les ha obligado, dicen, a hacer pública su situación. Afirman estar a favor de las obras y que “únicamente” piden “transparencia y claridad” ante las “contradicciones” encontradas en algunas reuniones a las que, por otra parte, “no fuimos convocados todos los propietarios”, denuncian. Principalmente quieren saber si la propiedad del terreno es de la Iglesia, los detalles del convenio para la subvención y si el día que empezaron tenían todos los permisos.





De hecho, dice haber pedido por escrito el proyecto, los presupuestos que se barajaron, permisos, licencia, el convenio , etc., así como las actas y estatutos de la asociación. Y no solo ellos. Aseguran que otros propietarios que ya adelantaron todo o parte del dinero lo hicieron verbalmente, pero en ambos casos se encontraron con la “negativa de la presidenta a enseñar documentación alguna”. Una postura que no entienden pues les parece “entendible” que necesiten tener esa información para “tener la seguridad de que se está actuando correctamente y no tengamos problemas posteriores” teniendo en cuenta, añadieron, que la cantidad a aportar es “lo suficientemente importante”.





Todo en regla

Consultado al respecto, el concejal de Obras e Servizos, Samuel Lago, certificó que todo está en orden, incluso el permiso de Patrimonio. Asimismo indicó que solicitaron la reanudación de las obras pues los impagos son pocos respecto al total y, en todo caso, después se podría estudiar una forma de reclamación. Además, se aproximan fechas señaladas como el Día de Difuntos y, de hecho, los críticos también se mostraron “seriamente” preocupados”, sobre todo porque no hay agua en la fuente, pero también por “el clima de confrontación” que se ha generado.





El proyecto está presupuestado en unos 63.000 euros de los cuales, unos 13.000 los aportan los propietarios y los 50.000 euros restantes proceden de la subvención nominativa a nombre de la asociación que se constituyó recientemente para impulsar el proyecto y solicitó ese respaldo económico municipal.





La oposición no tardó en reaccionar, cargando contra el bipartito y coincidiendo PP, BNG y Pode en que sufraga una obra privada a “cambio de votos”.