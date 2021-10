El PP insta a Ravella a reubicar los aparcamientos para movilidad reducida eliminados en el centro

El PP de Vilagarcía cree que las nuevas peatonalizaciones no solo han derivado en problemas en el tráfico rodado en el centro urbano, sino también en la pérdida de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Se refieren los conservadores a los espacios reservados para tal finalidad en calles como Arzobispo Lago, la Avenida da Mariña o el vial que discurre paralelo a la Praza da Peixería. Creen que las plazas que se ubicaban en estas calles eran “estratégicas” y que “facilitaban mucho la accesibilidad de las personas usuarias a la hora de moverse por el centro de Vilagarcía”.



son conocedores de numerosas quejas al respecto y que ha sido esto lo que ha motivado que hayan presentado una solicitud vía Rexistro en la que se insta al gobierno local a que elabore un estudio que contemple la reubicación de las cuatro plazas que se pierden en las citadas calles y que, en la medida de lo posible, se aumente el número de aparcamientos de estas características en otros puntos de la localidad.



“Tras la pérdida de estas plazas las personas que las utilizaban van a tener muy complicado poder acceder al centro de la ciudad. porque si, por ejemplo, tienen que aparcar en la zona TIR, esa distancia ya supone un gran esfuerzo para alguien con dificultades de movilidad”, sostiene la portavoz de la formación Ana Granja.



Insiste en que “el gobierno local no se da cuenta de que con sus planes de humanización lo que está haciendo en realidad es crear un cinturón que dificultará mucho el acceso y la movilidad en el centro”. Añade a mayores que “el PSOE parece no entender que gran parte de la población de Vilagarcía vive en zonas rurales y fuera del centro, por lo que necesitan moverse en coche”.





Enfrente de A Peixería





Ana Granja también se posiciona respecto al cierre permanente del tramo de la Avenida da Mariña que discurre frente a la Praza da Peixería. La popular califica esta decisión de “incomprensible” y apunta que “¿En qué cabeza cabe que, con el caos circulatorio ya existente a raíz de continuo cierre de calles, se decida renunciar a una por la que pasaban los autobuses -y podrían pasar también los coches- solo para pintar un comecocos?”. Entienden en el PP que “lo lógico sería que hiciesen esto en una zona donde ya no haya tráfico y no seguir cortando cada vez más las calles”.



Del mismo modo desde el Partido Popular de Vilagarcía consideran “excesiva” la inversión que se ha llevado a cabo en esta zona”. Apuntan a los 12.633 euros en asfaltar el vial y un total de 1.311 euros en gastos derivados de las actividades realizadas allí en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. Los populares consideran la cifra una “hipocresía” teniendo en cuenta el “abandono de los parques infantiles”.