El Arosa se suma a la lucha contra el cáncer de mama

El Arosa más solidario lucirá el domingo en el partido de liga de Segunda RFEF ante el Navalcarnero unas camisetas especiales arlequinadas rosas y blancas diseñadas por la marca deportiva Gios, con el objetivo de dar visibilidad y recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama. Se trata de una nueva iniciativa de la directiva que preside Manolo Abalo, impulsado por las cuatro mujeres que integran la misma en un nuevo ejemplo de que el club quiere crecer más allá de lo deportivo y lo económico, mostrando compromiso con la sociedad y contribuyendo a diferentes causas solidarias.



Ayer en el campo de A Lomba presentaron la iniciativa las cuatro mujeres que forman parte de la directiva del club vilagarciano: Antía Canto, Rosario Moraña, Carmen Abalo y Carmen Consuelo Álvarez. Las cuatro estuvieron acompañadas por Olga Sotelo, presidenta de Adicam (Asociación de persoas afectadas de cancro de mama e xinecolóxico) y por María Martínez, trabajadora social de esta asociación sin ánimo de lucro que lleva 20 años trabajando sobre todo en la provincia de Pontevedra, facilitando apoyo social y ayuda a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y a sus familias.



Ante la proximidad del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, que se celebra el martes 19, el Arosa jugará exclusivamente el domingo con estas camisetas rosas que pondrán a la venta por un precio de 40 euros, cuya recaudación total irá destinada a Adicam. “Para el Arosa es un placer poder colaborar con esta asociación que ayuda a tantas mujeres de la provincia, también de Vilagarcía”, dijo la directiva Antía Canto, que agradeció la promoción de esta iniciativa por parte de la marca de equipamientos deportivos Gios, que viste esta temporada a todos los equipos del Arosa.



“Las camisetas llevan un lazo rosa al lado del escudo para dar visibilidad a esta enfermedad que ataca a tantas mujeres, ya que solo en España se producen 25.000 casos nuevos al año”, explicó Canto. “Aparte de la venta de camisetas, el domingo en la entrada al campo repartiremos lazos rosas para que los asistentes puedan contribuir con una donación voluntaria y recaudar fondos para esta asociación y así puedan seguir trabajando y ayudando tanto a las mujeres que padecen cáncer como a sus familiares”.











EN A LOMBA

Repartirán lazos para financiar a la asociación que ayuda a enfermas y a sus familias



Desde hoy viernes se puede hacer la reserva de compra de las 18 camisetas de los jugadores de campo en las oficinas del club en A Lomba. Antía Canto explicó que la Diputación de Pontevedra ya contactó con la directiva una vez tuvo conocimiento de esta iniciativa para prestar su colaboración y sumarse a la causa.



“Somos unha asociación do Morrazo de diagnosticados de cancro de mama y xinecolóxico, aínda que estamos en toda a provincia de Pontevedra e en Galicia”, dijo la presidenta de Adicam Olga Sotelo. “Queremos darlles as grazas ao equipo do Arousa e a Gios por esta iniciativa, estamos encantadas de estar aquí”.



La trabajadora social de la asociación destacó “esta oportunidade que nos da o Arousa para recaudar fondos e tamén para chegar a todos os fogares e as mulleres que neste momento estén pasando por un proceso de cancro de mama e xinecolóxico”. María Martínez dijo que la asociación busca darse a conocer entre todas las personas que necesitan los diferentes servicios que ofrecen: atención psicológica, servicios de nutrición y fisioterapia, asesoramiento laboral y legal... “O fútbol é unha plataforma que chega a moitísimos fogares e a moita xente, estamos moi agradecidos por esta iniciativa das camisetas e animamos á xente a que as merque porque estarán axudando a unha asociación que traballa diariamente”.



Por último, cerró el acto la secretaria del Arosa Carmen Consuelo Álvarez, que padeció cáncer de mama hace siete años. “Yo he pasado por esta enfermedad y sé lo importante que es recibir el apoyo de los demás. Quiero decirle a las personas que están pasando por esto que la actitud es determinante. Yo lo pasé y aquí estoy luchando por el Arosa. Hoy me siento orgullosísima de poder colaborar con esta iniciativa".



El domingo los jugadores del Arosa saltarán al campo detrás de una pancarta de la asociación Adicam, cuya vicepresidenta realizará el saque de honor del partido.