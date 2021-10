PP, PSOE y Somos acuden a la Valedora ante la “degradación democrática” en Ribadumia

El comportamiento del gobierno de IR en Ribadumia aúna de nuevo a toda la oposición. PP, PSOE y Somos firman un nuevo comunicado conjunto dando cuenta de otra acción a la que han decidido acudir juntos: Solicitar amparo y una reunión urgente a la Valedora do Pobo, al considerar que los niveles de transparencia y sus derechos de participación política están sistemáticamente limitados en este municipio desde el inicio del mandato.









Opacidad total





Habla la oposición entera de “degradación constante dos funcionamentos democráticos”, hasta “límites insostibles”. Y por si los calificativos no convenciesen, dan argumentos como el “abandono” del portal de transparencia: Lo más actualizado el perfil de contratos públicos. Pero es que el más reciente publicado, se lamentan, data de julio de 2020. Desde ahí, todo es cuesta abajo. Así, recriminan que las actas plenarias “non só no se aproban” sino que no se publican en el portal, ni figuran las vídeo-actas, ni están completas las grabaciones de las sesiones en YouTube. No se hacen públicos los presupuestos, los bandos, desde 2016, solo son accesibles previo registro; no figuran publicadas las cuentas municipales, ni las actas de juntas de gobierno. Todo ello, advierten, “podería ter consecuencias legais”.



Y hay más: Esas actas de gobierno no se dan siquiera a los ediles opositores, que tienen derecho legal a conocerlas. Tampoco hay facilidades y sí negativas o largas eternas para consultar proyectos, expedientes de subvenciones o licitaciones, que ya habían llevado a algún grupo, anteriormente, ante la Valedora.



Acusan al alcalde, David Castro, de no respetar el derecho a réplica en los plenos, de favorecer a su grupo en el reparto de turnos de palabra y de una “dinámica asoballadora, falta de toda democracia, que conculca sistematicamente os dereitos fundamentais dos concelleiros da oposición”, que dejan bien patente su malestar.