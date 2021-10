Publícanse estos días os salarios dos alcaldes e alcaldesas, e así o amosan os medios permitindo comparar poboacións diversas e, tamén, ter a perspectiva de todo o dito durante os infaustos e populistas debates sobre salarios públicos. Probablemente ninguén dos que debera aprender a ser algo más sensato vaino facer, pero iso non debe supoñer que deixemos de tentar de facer algo de razoamento co que sabemos e o que facemos.



Unha perspectiva intuitiva levaría a pensar que as 7 cidades referenciadas como grandes son, tamén, as que manteñen salarios máis altos nas alcaldías. A realidade apunta a iso, aínda que sorprende a infiltración na parte alta deste “ranking” de localidades como A Estrada ou Ribeira, e incluso que Vilanova esté rozando o “top ten” de Galicia. Algo máis estrano é ver que Santiago de Compostela descólgase ou que o alcalde de Ferrol non está nin nos 50 primeiros. Por curiosidade, o alcalde de O Grove está por debaixo do de Ordes, e o de Vilagarcía por debaixo de Porto do Son, Santa Comba, Oza ou Pereiro de Aguiar.



A verdade é que observar esta táboa publicada permite algún xogo comparativo que, ao final, non ten repercusión máis que para os comentarios. Pero si permite reflexionar sobre como de distinto son tratados os salarios no eido político, por exemplo en comparación co eido privado onde son eixo fundamental para a competitividade e buscar o que deberíamos buscar nunha alcaldía: o mellor para o posto. Pero como o público precisa doutro enfoque, e a política non é a empresa privada porque ten obxectivos distintos, este tampouco é o tema.



Nada disto sería obxecto de debate, ou polo menos sería más razoable e menos populista dende a propia política, se un acordo permitira marcar os salarios exactos. O camiño sería definir os criterios, que marcan a complexidade, risco e responsabilidades que ten cada alcaldía (poboación, volume orzamentario global…) e establecer un baremo. Fixo, inamovible e non suxeito a debates falaces e demagóxicos sobre o salario...dos demáis. Así evitaríamos o bochornoso espectáculo de ver a exalcaldes pedindo que os seguintes cobren moito menos que el, ou a políticos que viven profesionalmente de decir que non son políticos pero sinalando que os (demáis) políticos son todos indignos.