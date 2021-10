O baja el recibo o se cambia a la ministra

El jueves, en una entrevista televisada, Pedro Sánchez volvió a asegurar que, a final de año, los españoles pagaremos por la luz una cifra similar a la del año pasado (subida del IPC aparte). Teniendo en cuenta que el precio de la electricidad volvió ayer a alcanzar un nuevo máximo, parece que lo de Sánchez no deja de ser un brindis al sol, sobre todo teniendo en cuenta que las presiones de Ribera a las eléctricas, al final, se han suavizado y no habrá tijeretazo a sus ganancias. La apuesta de Sánchez es que, si no se cumple su promesa, echará a la ministra Ribera y buscará sustituto, aunque todos habremos pagado más. FOTO: Teresa ribera | aec