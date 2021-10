La amnistía, al final, era también esto

Lo de los catalanes con el dinero no deja de ser un tópico que tiene que ser erradicado, aunque, la verdad, determinadas comparaciones que hacen los líderes del procés no ayudan. Y es que escuchar a Pere Aragonés asegurando que lo de las fianzas a los golpistas es como el fusilamiento de Lluis Companys es una exageración, a no ser que se considere eso de embargarte una cuenta tan grave como quitarte la vida. Lo que está claro es que a Aragonés y, sobre todo, a los condenados, les duele la cartera (no el dinero, ya que no les dolió lo más mínimo dilapidar el de todos los catalanes) y buscan que la amnistía no solo sirva para evitar la cárcel o que se levanten las inhabilitaciones que no les dejan acceder a cargos públicos. Además pretenden que la amnistía afecte también a las cantidades que distrajeron y que dedicaron a fines ilícitos. Muy listos ellos. FOTO: Pere aragonés | aec