A por un triunfo de color de rosa

El Arosa juega esta tarde su primer partido de cierta trascendencia esta temporada en Segunda RFEF. Recibe a las 19 horas en A Lomba al CDA Navalcarnero en la séptima jornada de liga. Aunque todavía la competición no ha hecho más que empezar, la cita cobra su importancia por la dinámica negativa de resultados en la que se encuentran los arlequinados y los madrileños, que tras un buen inicio llevan varios resultados adversos. Están empatados en la tabla con 7 puntos y a ambos les urge romper la tendencia y frenar la caída. En el Arosa no existe preocupación por el juego ni las sensaciones, que han sido buenas pese a las últimas tres derrotas. Pero ambicionan volver a sumar y hacerlo embolsándose 3 puntos.



Jorge Otero suma a las bajas de Álex Cobo y Róber las de los defensas Alberto Campillo, que estará tres semanas sin competir por una pequeña rotura de fibras, y la de Álvaro Denis, jugador que todavía no ha debutado en liga y que se cae de la lista por problemas musculares.



“El equipo está bien, nos está faltando esa pizca de suerte necesaria en momentos determinados y ser más contundentes en las áreas”, dice el entrenador arlequinado, convencido de que la línea del Arosa es buena pese a que los últimos resultados no acompañan. “Estamos siempre cerca de puntuar, por lo que trasmite el equipo estamos tranquilos, aunque sabemos que las sensaciones no son suficientes y necesitamos ganar”.



Hoy visita por primera vez en su historia en liga A Lomba un Navalcarnero que se caracteriza por su juego combinativo, con muchos futbolistas de calidad y buen pie. “Tenemos que ser intensos en el aspecto defensivo porque ellos llegan al área con mucha gente a través del pase y de combinar, además con balón tenemos que ser más agresivos en el aspecto ofensivo, nos falta en los últimos metros tener más acierto”, insiste Otero.



El Navalcarnero lleva tres partidos seguidos de liga sin marcar y esta semana tuvo que afrontar el miércoles un compromiso de Copa Federación en Guijuelo, donde cayó 2-1. “Por lo que hemos visto ellos quieren jugar, quieren tener el balón, no son un equipo que se cierre ni juegue a la contra a priori”. La agresividad en la presión y la verticalidad en los ataques parecen la receta local para reencontrarse por tanto con el ansiado triunfo. “Hay que apretar y ser fuertes defensivamente cuando no tengamos el balón. Hay que ponerlos en aprietos, nosotros en casa en general hacemos las cosas bien y esperamos ganar este partido”, dice con optimismo el técnico, convencido de que la afición estará al lado del equipo y ayudará en su papel de jugador número doce. “Espero una buena respuesta de la afición, el equipo está trabajando bien aunque no se vea reflejado en los últimos resultados”.



El partido estará marcado también por la causa solidaria que pone en marcha el club y la marca deportiva Gios para recaudar fondos y dar visibilidad en la lucha contra el cáncer de mama. El Arosa jugará con unas camisetas arlequinadas rosas y blancas, cuya venta irá donada a la asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico (Adicam), cuya vicepresidenta María del Pilar Araujo realizará el saque de honor en los prolegómenos del partido. Ayer varios integrantes del CB Vilagarcía de los equipos júnior, tanto masculino como femenino, como del sénior femenino, visitaron a los jugadores del Arosa en A Lomba para posar junto a varios de ellos y sumarse a la causa rosa contra el cáncer de mama. El CB Vilagarcía luce el rosa desde su fundación como equipo de cantera que ahora ya cuenta con formaciones séniors tras años de trabajo.