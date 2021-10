40 congreso del PSOE y convención del PP

El 40 congreso del PSOE fue un paseo para Pedro Sánchez y tuvo el acierto y la suerte de contar con los expresidentes González y Zapatero que fortalece al Gobierno actual y al presidente Sánchez, que buena falta le hace, dada la virulencia de la oposición desde el minuto uno de su llegada al Gobierno.





Siempre dije que se puede criticar y discrepar con la dirección del PSOE, en eso consiste la democracia, pero no por eso deba haber enfrentamiento con los compañeros de partido que un día tuvieron responsablidades de gobierno. Es humano y bueno como para cualquier partido mantener buenas relaciones humanas entre generaciones. Es malo para la democracia que no haya entendimiento entre compañeros de partido por borrachera de poder, o por complejo de inferioridad.





Tanto González como los barones del PSOE fueron críticos con Sánchez, lo mismo que lo fueron los barones del PP con Casado, pero ambos se dieron cuenta que eso no era bueno para la imagen de sus respectivos partidos. Han caído en la cuenta que la opinión pública no está por divisiones personales que nada sirven para resolver problemas de la gente. Por eso ambos hicieron bien en invitarlos a estos actos. Porque el hecho de haber ganado unas votaciones al adversario no da derecho a no reconocer el derecho de los demás.





Sánchez sale reforzado del 40 Congreso, y Casado en parte también, pero lo malo fueron sus dos invitados estrella Sarkozy, condenado por corrupción, y Vargas Llosa por decir que hay que saber votar bien y además figura con cuentas en paraísos fiscales. Con ello le deslució la convención nómada por territorios tranquilos consiguiendo durante una semana completa aparecer en los medios de comunicación superando al 40 Congreso del PSOE, que solo fue noticia un día.





Ahora esperemos que Sánchez y Casado se pongan de acuerdo para tomar acuerdos pendientes como renovar los órganos judiciales, reforma de las administraciones públicas, la Constitución de lo que tanto se habló hace años. Haciendo como los demás países democráticos reformando sus constituciones varias veces mientras nosotros en cuarenta años los políticos no se ponen de acuerdo.





El PSOE y el PP que tomen nota de los políticos alemanes y los países escandinavos que se ponen de acuerdo en lo básico para mejorar la calidad de vida de sus representados, en vez de estar enfrentados con pasiones personales como viene siendo habitual en España. Y por favor, que no nos mientan ni se insulten porque eso no es política, ni resuelve nuestros problemas, ni se recupera la confianza en los políticos.