Denuncian la fuga del segundo oficial de un barco atracado en A Pobra

El pasado miércoles se tuvo conocimiento de que los Bomberos de Ribeira, junto a otros medios, acudieron a primera hora de la mañana al buque mercante “Monte Laura”, atracado en el muelle comercial de A Pobra, para rescatar a un marinero indoneso que se había caído por unas escaleras en una zona de difícil acceso y que precisaba asistencia sanitaria. Finalmente se supo que tras ser liberado y evacuado al Hospital do Barbanza, sus lesiones no revestían gravedad y horas más tarde pudo regresar al barco. Esa misma jornada, pero unas cuatro horas antes, en torno a las cinco de la madrugada, se produjo otro hecho relacionado con esa misma embarcación, y fue que su segundo oficial, de nacionalidad cubana, se marchó y no ha regresado. Esa circunstancias fue denunciada por el capitán en la comisaría de Ribeira por una supuesta infracción a la Ley de Extranjería.



Según pudo saber este periódico, el segundo oficial le solicitó al capitán que le entregase su pasaporte y su libro de navegación pues tenía que salir a realizar unas gestiones, a lo que el máximo responsable del mercante accedió. Al parecer, le dijo que iba a enviar dinero a su familia en la isla caribeña y fue entonces cuando se ausentó del barco, pero no ha vuelto. Al vigilante del muelle comercial no le llamó la atención el hecho de que el segundo oficial saliera, pues cuando lo vio salir esa madrugada tan sólo llevaba una mochila y una bolsa de cartón. Pero, luego se comprobó que en su camarote ya no había ninguna de sus pertenencias, por lo que se apunta que las maletas las pudo sacar con anterioridad sin levantar sospechas de nadie.



Desde la comisaría indicaron que más allá de la infracción administrativa que supone lo ocurrido respecto a lo regulado en la Ley de Extranjería, lo que más les preocupaba tras recibir las denuncia era que ese hombre estuviera bien, por los problemas que podría acarrear que le sucediera algo malo. Pero, el segundo oficial del “Monte Laura” comunicó horas después, a través de una llamada a otro de los mandos del mercante, que se encontraba en perfectas condiciones y que no tenía pensado volver al barco.